Zorg voor patiënt met beperking cruciaal

Mensen met een verstandelijke beperking die behandelbare aandoeningen hebben, overlijden daar aantoonbaar eerder aan dan mensen met dezelfde klachten zonder verstandelijke beperking. Er zijn wel aannames hoe dat komt, maar echt onderzoek naar vermijdbare sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking is er nog nauwelijks. Als kersverse en enige hoogleraar Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland zie ik het als mijn missie om te onderzoeken hoe de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking structureel verbeterd kan worden.

Langdurige hulp

In Nederland zijn er ongeveer 142.000 mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat dan om mensen met een IQ onder de 70. Bijna al deze mensen krijgen enige vorm van langdurige hulp: thuis, op school, door middel van dagbesteding of via intramurale zorg. Daarnaast zijn er ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met de ‘sociale zelfredzaamheid’ worden mensen met zwakbegaafdheid soms licht verstandelijk beperkt genoemd. Mensen met deze beperkingen wonen thuis of bij een zorgorganisatie, maar wat de situatie ook is: bij behandelbare aandoeningen worden er voor mensen met een verstandelijke beperking vermoedelijk andere zorgpaden bewandeld dan voor ‘reguliere’ patiënten.

Dat geeft een vertekend beeld. Zo lijkt er significant minder kanker voor te komen onder mensen met een verstandelijke beperking. Hoe komt dat? Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit echt zo is. De aanname is dat kanker bij mensen met een verstandelijke beperking minder snel of niet wordt gesignaleerd, of dat het anders wordt behandeld, waardoor mensen er eerder aan overlijden.

Minder hartinfarcten?

Afgaand op de cijfers lijkt het er ook op dat mensen met een verstandelijke beperking minder chronische aandoeningen hebben als diabetes, long- en hartkwalen. Ook hartinfarcten komen minder voor. De vraag is of dat echt zo is. Mogelijk overlijden ze eerder aan deze aandoeningen. Waarschijnlijk omdat de communicatie vaak lastiger is en symptomen en aandoeningen daardoor over het hoofd worden gezien. Maar we weten niks zeker. Daarom doen we nu onderzoek. Door middel van big data vergelijken we allerlei gezondheidsaspecten van mensen met een verstandelijke beperking met die van mensen zonder beperkingen. We beschouwen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de aannames die er zijn nu echt te onderzoeken, zodat de gezondheid van deze doelgroep verbetert.

Complicaties

Het is niet alleen vanuit ethisch oogpunt een plicht om te onderzoeken hoe de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking verbeterd kan worden, ook de kosten van de zorg spelen mee. Die zijn relatief hoog voor mensen met een verstandelijke beperking. Om een beeld te geven: in 2016 werd er 83,8 miljard aan zorg gespendeerd in Nederland, waarvan 9,8 miljard naar de gehandicaptenzorg ging. Dat is meer dan 10 procent. In vergelijking: huisartsenzorg kostte in 2016 2,9 miljard (bron: CBS). Er valt veel te besparen door de juiste zorg te verlenen, ook voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het bestrijden van complicaties die vermeden hadden kunnen worden, bijvoorbeeld bij diabetes, is niet alleen heel vervelend voor de patiënten die het betreft: het kost ook veel geld. Alleen daarom al is het hard nodig de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking meer prioriteit te geven.