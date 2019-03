Zorg op de schop? Ja, en snel graag!

LezersreactiesVan terug naar het ziekenfonds tot afschaffing van het eigen risico. Uit de reacties blijkt dat lezers niet tevreden zijn over het huidige zorgsysteem. Het is veel te duur en de kwaliteit van de zorg is onvoldoende.

Op de schop?

Quote Promoot kleinscha­lig­heid. Investeer in de verbreding van de kennis van de werkvloer, zodat de management­ter­reur afneemt Jacques Wagtmans uit Etten-Leur Als Hugo zegt dat hij de keuzevrijheid bij burgers wil beperken, vergeet hij het belangrijkste dat we in de gezondheidszorg doen bij het stellen van een diagnose: namelijk zoeken naar de oorzaak. Zonder de oorzaak te weten, is het zinloos een medicijn te zoeken. Het zijn niet de keuzes van de burgers die de zorg duur maken, dat zijn de uitkomsten.

Stop met maatschappen als bedrijfsmodel in de curesector. Stop met de megalomane institutionalisering van de caresector. Promoot kleinschaligheid. Investeer in de verbreding van de kennis van de werkvloer, zodat de managementterreur afneemt. Dan gaan we met elkaar de onnoemelijk vele BV-constructies in het zorg-verdien-model killen en omzetten naar constructies met aansprakelijkheid voor de ondernemer.

Start vandaag met deregulering van dat belachelijke en infantiele verantwoordingsfundamentalisme. Het lijken wel boekhouders die zorgwerkers!

Jacques Wagtmans, Etten-Leur

Niet eerlijk

Vroeger, volgens Hugo, had je niet de mogelijkheid een keuze te maken als je afhankelijk van het ziekenfonds was. Daarintegen had je de luxe dat als je het privé kon betalen, je in het voordeel was. Dat was natuurlijk een slechte, oneerlijke situatie. Nu zou het een stuk beter zijn geregeld. Is dat zo? Nu nemen welgestelden een uitgebreidere verzekering, daar waar armlastigen in de problemen komen, omdat het basisgedeelte al te duur is. Met een idioot eigen risico. Eerlijk? Nee, dan voel ik meer voor het SP-model waarin het ‘Nationaal Zorgfonds’ de zorgtaken overneemt. Jammer dan voor al die zorgfabrieken die zich nu verrijken over onze rug.

Jan Maters, Rijsbergen

Geen toeslagen meer

De zorgtoeslagen moeten worden afgeschaft. Iedere Nederlander behoort zijn eigen premie te betalen. En de 385 euro eigen bijdrage is niet eerlijk, Mensen die weinig bij de dokter komen, betalen daar nu in verhouding te veel voor.

P. Diepstraten, Rijen

Betaalbaar houden

Quote Wellicht een item voor de komende verkiezin­gen of zelfs een referendum? À. Jagerman uit Roosendaal De organisatie van de zorg moet dringend op de schop. In de zorg draait het nu te veel om geld en het is te duur. De mens die zorg nodig heeft, lijkt van minder belang. Afschaffen dus de vele organisaties van dure verzekeringen. Een landelijk ziekenfonds onder toezicht van de staat voor alle burgers drukt de kosten, zodat op zijn minst het eigen risico kan verdwijnen. Iedereen betaalt dezelfde premie. Een landelijk ziekenfonds kan ook een grotere vuist maken tegen bedrijven, die onze geneesmiddelen ontwikkelen en produceren. Ook hier zijn grote bezuinigingen mogelijk. Mij lijkt dit de enige methode om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden.

Zij die nu bij een van de zorgkantoren werken, worden ambtenaren of kunnen zich omscholen. Voor de VVD is dit vast onbespreekbaar, maar er zijn coalities mogelijk die dit zonder de VVD kunnen realiseren. Wellicht een item voor de komende verkiezingen of zelfs een referendum?

À. Jagerman, Roosendaal

Samenwerken

Naar mijn mening kan de zorg veel beter. Bij ons staan 24 55-pluswoningen waar de meeste bewoners 80 jaar of ouder zijn. Daar komt elke dag verzorging om hen te helpen. Moeten daar vier verschillende zorginstellingen komen? Volgens mij kun je beter samenwerken, dan heb je ook minder mensen nodig. En er zouden weer gewone bejaardenhuizen moeten komen waar alleenstaanden terechtkunnen, tegen vereenzaming. Ook ouderen die nog samen zijn, en behoefte hebben aan gezelschap, moeten naar een bejaardenhuis kunnen.

Kees van Hoof, Rijsbergen

Vechten

Quote Door zijn ziekte leeft mijn man in een isolement en ik ben bang dat hij in een instelling ‘onzichtbaar’ wordt Els Kiemeneij uit Prinsenbeek Ik ben mantelzorger en loop tegen enorme ‘zorgmuren’ op. Mijn man heeft FTD (fronto temporale dementie), hij kan niet meer praten, schrijven of op welke wijze dan ook communiceren. Ook heeft hij slikproblemen, een overmaat aan slijmvorming en zijn rechterkant is zo goed als verlamd, zodat lopen niet meer gaat.

We zijn 54 jaar getrouwd, ik wil hem thuis verzorgen. Door zijn ziekte leeft hij in een isolement en ik ben bang dat hij in een instelling ‘onzichtbaar’ wordt. Hij kan niet aangeven dat hij pijn heeft of iets niet lekker vindt. In plaats van dat ik een beetje ontzorgd wordt, moet ik overal voor vechten. Ik zou minister Hugo de Jonge graag vertellen dat niet alleen mijn man ziek is, maar dat de gezondheidszorg terminaal ziek is.

Els Kiemeneij, Prinsenbeek

Meer preventie

De doorgeschoten marktwerking is herkenbaar, het voorbeeld van de diverse zorgorganisaties die in één straat moeten zijn ook. Maar, dat bleek in tv-programma Buitenhof, dat betreft maar 4 van de 85 miljard euro aan zorguitgaven. Dus een goede analyse van de diverse soorten ‘verspilling’ in relatie tot het uitgavenpatroon is eerst nodig. Dan de zwaarste kosten eerst onder de loep. Plus meer inzet op preventie. En verder gaat kwaliteit van leven boven eindeloos behandelen. Dit vergt wel een enorme omslag in denken. Discussie is de goede aanzet!