Zomer in de bol

Ook op onze redactie scheen de afgelopen week de zon. Door de ramen, maar vooral in ons hoofd. We zitten namelijk vol in de voorbereidingen op de zomer. Daar beginnen we ieder jaar al vroeg mee. Want sinds we in de vakantieweken net zo’n dikke krant maken als de rest van het jaar, vergen deze maanden een goede voorbereiding. Een aantal producties en series maken we al voordat de zomer begint.

De journalistieke aftrap van een bijzondere periode, zoals carnaval of zomervakantie, begint bij ons met een brainstorm. Soms doen we die, zoals nu, met heel de club. Dit betekent dat de coördinator aan alle redactieleden vraagt ideeën te delen. De eerste ‘vangst’ oogt veelbelovend. Zo oppert verslaggever Coen Hagenaars een serie over de Willy Wonka’s van snoepregio West-Brabant. En een reportage over de Buisleidingenstraat die onder onze regio doorsteekt. Wat gebeurt daar onder de grond en wat zouden we zijn zonder? Wim van den Broek wil te weten komen wat er schuilt achter de bekende namen in ons gebied. Waarom wonen er zoveel Heerens in ’t Heike, Verschurens in Etten en Nuijtens in Bergen? Redacteur Jamaica Vink ziet graag echte zomerse onderwerpen terug en stelt een serie voor over ‘Baywatch in het echt’: meelopen met de reddingsbrigade. Of, als dat niet kan, een reeks ervaringsverslagen over overnachtingen in airbnb’s in de regio.