Zoekt u alvast een paar jankfilms uit

COLUMN Glijden met virtual reality: is zo'n glijbaan zelf niet leuk genoeg?

18 januari In een zwembad in Breda kun je sinds deze week met een virtual­­-realitybril de water­glijbaan af. Dan ziet het eruit alsof je met een treintje door de jungle rijdt, of in een ruimteschip langs planeten scheert. Je waant je in een andere wereld. En dus niet meer in een glijbaan.