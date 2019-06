‘Zo blijven de pensioenfondsen rijk’

Omgekeerde wereld

Ooit waren pensioenen, verzekeringen en de Europese Unie in en vanuit Nederland een uiting van solidariteit. Lard Friese, topman van Nationale Nederlanden, is trots dat zijn maatschappij lekker draait. Stevig winst maken met verzekeringen kan alleen als je te veel premie vraagt en te weinig uitkeert. Ik maakte zelf onlangs ook mee dat een verzekering werd geweigerd, omdat ik in vijf jaar tijd te veel had geclaimd. Allemaal zaken buiten mijn eigen schuld om, op de goedkoopst denkbare manier gerepareerd en als dank geen toegang meer tot verzekeringen. Zo word je dus rijk als verzekeringsmaatschappij.

Dit wordt geleidelijk aan ook het verhaal van de pensioenfondsen. Als de overheid geld tekortkomt, haalt ze ‘gewoon’ 10 miljard uit de pensioenpot. Komt het niet uit, geen inflatiecorrectie meer. Zo blijven pensioenfondsen rijk. En in Europa profiteert het economisch vleugellamme Italië al jaren mee van de EU. En rechts populistische partijen hebben Europarlementariërs met enorme salarissen, enkel om de EU te dwarsbomen. Hoe lang blijven we deze gekte tolereren en betalen?

Jack van Ham, Zevenbergen

Aftreden

Staatssecretaris Harbers is laatst afgetreden naar aanleiding van een misstap bij Justitie. Het verbaast mij dat steeds de verantwoordelijke minister of staatssecretaris aftreedt, als er in die organisatie iets misgaat. In de meeste gevallen blijkt dat deze personen moeten wijken voor wangedrag van hun ondergeschikte(n). Waarom worden deze ambtenaren niet aangepakt en/of ontslagen? Op deze manier blijven steeds meer incompetente personen op goed betaalde posities zitten en verarmd het systeem. Harbers wordt nu bejubeld door colle-ga’s en ook gewaardeerd door de pers. Of is dit misschien ook een manier om promotie te maken?

Jan Niehof, Etten-Leur

Syriëgangers

De uitslag van een stelling onlangs in de krant gaf aan dat liefst 94 procent van de reageerders vindt dat ons land Nederlandse Syriëgangers niet moet terughalen. Een in mijn ogen schokkend hoog aantal afwijzers. De Nederlandse democratie heeft een rechtssysteem dat mensen die crimineel gedrag vertonen oppakt, berecht en zo nodig straft. Dat systeem maakt onderdeel uit van onze democratische rechtsstaat. Diezelfde rechtsstaat kent een zorgplicht jegens haar burgers en hoort de-ze waar te maken. Ons laten leiden door angst dat ons rechtssysteem faalt of zal falen – op basis van enkele misstanden – geeft nooit de garantie dat wij ons veiliger zullen voelen of dat het de samenleving veiliger zal maken. We willen risico’s voor de volle 100 procent uitsluiten in de wetenschap dat dit onmogelijk is, we houden onszelf ermee voor de gek. Ik ben er absoluut voor de samenleving veiliger te maken, maar dan zullen we zelf aan de bak moeten. We moeten de mensen die terugkeren en berecht worden, kansen geven in onze samenleving. Dat doe je als samenleving niet blindelings, maar met open ogen en open mind, indachtig de woorden die we allen ooit zo prachtig vonden: we should forgive, but we shouldn’t forget.

Ralf Seuntjes wil graag bij NAC komen voetballen maar past volgens Van Den Abbeele niet binnen de toekomstplanne van de Bredase club.

G.J. de Haan, Bergen op Zoom

Seuntjens (1)

Onbegrijpelijk voor de supporters van NAC dat de directie, onder aanvoering van de heer Van Den Abbeele, er weer in slaagt een speler die wel gemotiveerd is en zich voor 200 procent wil inzetten voor NAC, hem niet transfervrij laat komen. We hebben afgelopen seizoen genoeg spelers gezien met maar 70 procent inzet met hun toch riante salaris voor 90 minuten voetbal per week. NAC moet weer van en voor Breda zijn met spelers als Ralf Seuntjens en Alex Schalk, die de Bredase trots hoog willen houden. Zulke spelers hebben we hard nodig het komende seizoen, jongens met ervaring en bouw daar dan de veelbelovende eigen jeugd omheen. Maar het zal wel weer gaan zoals gewoonlijk: wat van ver komt, is altijd beter!

Ton van Praet, Molenschot

Seuntjens (2)

Als voetballiefhebber reageer ik op de artikelen over Ralf Seuntjens en de Raad van Commissarissen van NAC. De inhoud bevestigt mijn beslissing om na 18 trouwe jaren, geen seizoenkaart meer te kopen. Door het samenwerkingscontract met Manchester City, komt er ieder jaar een flink aantal individuen naar Breda zonder meerwaarde voor de club. Gevolg: NAC heeft een recordaantal contractspelers zonder Bredaas hart! Je zou denken dat nu de RvC opstapt, er een nieuw bestuur zit en degradatie een feit is, er alle ruimte komt voor jonge Bredase talenten. En voor een speler als Ralf Seuntjes om sturing te geven aan al dat talent. Ik zet nu al grote vraagtekens bij de voetbalcompetenties van de heer Van Den Abbeele, omdat hij stelt dat Seuntjens niet past in de plannen voor NAC. Waar zijn de echte Bredase voetbalkenners als John Peek en Hubert Baardemans. Zij kunnen NAC op het goede spoor zetten!