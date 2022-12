Zijn vrouwen te lang van stof of mannen te kort?

column Sterren doven, verbleken of rijzen: ‘Ook de voetbalhe­mel neemt en geeft’

Sterren doven, verbleken of rijzen. Zeker op een WK. Zo lichten sterren, die langzaam uit leken te doven - Luka Modrić en Lionel Messi – ineens weer fel op. Toch zullen deze twee hemellichamen binnen niet afzienbare tijd niet meer waarneembaar zijn in het donker. Tot voor kort onbekende, naamloze voetballers lichten op en nemen gretig hun plaats in. Ook de voetbalhemel neemt en geeft.

17 december