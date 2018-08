'Zijn al die blokkendozen echt nodig?'

Volledig scherm Een groot distributiecentrum in aanbouw in Roosendaal. © archieffoto Edmund Messerschmidt

Blokkendozen

In het artikel over de opmars van de blokkendozen (distributiecentra) in West-Brabant, stond dat het goed is voor de werkgelegenheid, maar ook dat er vooral arbeidsmigranten werken. Ik vind het verschrikkelijk dat steeds meer natuur en landbouwgrond wordt opgeofferd aan deze centra met immense parkeerterreinen. Er zijn nu ook plannen om velden vol zonnepanelen te plaatsen. Zet die maar op de daken van die distributiecentra!

Mensen willen genieten van de natuur, het platteland, maar nu regeert de toenemende consumptie en het geld. De CO2-uitstoot neemt toe met het extra vrachtverkeer, want al die spullen moeten vervoerd worden. We moeten ontstenen, want het water kan niet meer weg. Of geldt dat alleen voor de particuliere tuintjes? Steeds meer dieren komen in het nauw, omdat hun leefomgeving wordt volgebouwd. Als we zo doorgaan hebben we straks niets meer om van te genieten. Tot de natuur terugslaat met de mogelijkheden die zij heeft: vuur, water, wind, en bevingen. Misschien komen we dan tot bezinning. Als het dan maar niet te laat is...

Waterijsjes

Bij mijn bezoek aan het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom werd mij onlangs, terwijl ik op mijn beurt wachtte bij de apotheek, een waterijsje aangeboden. Met de zomerse temperaturen was dit een zeer gewaardeerde service! Mijn complimenten hiervoor aan het Bravis Ziekenhuis. Een mindere ervaring had ik diezelfde middag, toen ik na een fietstocht samen met mijn man een cappuccino ging drinken bij een horecagelegenheid op de Bergse plaat. Ik vroeg om een glas kraanwater om mijn medicatie te slikken, maar kreeg dat niet. Onbegrijpelijk dat voor het slikken van medicijnen geen glaasje kraanwater wordt geserveerd!

Zwerfkatten

De jacht op zwerfkatten moet verboden worden. Niemand wil dat zwerfkatten een probleem vormen, maar katten afschieten is niet de oplossing. Hoe ziet een jager trouwens het verschil tussen een zwerfkat in het weiland of Minoes van de boerderij verderop die in de polder speelt? Zolang het verplicht chippen en registeren van katten nog niet geregeld is, kunnen we dit dierenleed voorkomen door zwerfkatten te vangen, te neutraliseren en waar mogelijk bij een nieuwe baas te plaatsen. Stichting DierenLot ondersteunt zelfstandige organisaties hierbij.

We zouden een goed voorbeeld kunnen nemen aan onze zuiderburen: in Vlaanderen is het verplicht je kat te laten chippen en sinds 1 april 2018 ook om je kat te laten steriliseren of castreren. Sindsdien komen 30 procent minder zwerfkatten in het asiel terecht en 40 procent minder zwerfkatten worden geëut-hanaseerd. De verplichte sterilisatie heeft ook geleid tot een mentaliteitsverandering onder de Vlamingen.

Daniëlla van Gennep (Stichting DierenLot), Arkel

Acht van Chaam

Sportredactie, als het grootste criterium van ons land, zoals De Acht van Chaam graag genoemd wordt, bijna in de achtertuin van de krant wordt verreden, mag je bij de verslagen toch ook de uitslagen van de verschillende caterogieën verwachten. Of heeft de sportredactie meer aandacht voor de randverschijnselen dan voor de koersen?

Jan van Leest, Zevenbergen

F of V?

De aanval op onze V-klank is in alle hevigheid losgebarsten. Bij het Journaal, Studio Sport, praatprogramma’s en in reclame’s worden veel woorden die met een V beginnen, uitgesproken met de F. Een zin die ik zelf verzonnen heb, maar goed weergeeft dat de V-klank straks misschien geen deel meer uitmaakt van ons alfabet is: Folendam ferloor met fijf-fier van FéFéFé uit Fenlo. De Z-klank is al langer bedreigd: Ik sie de son in Sandfoort in de see sakken.

En wat te denken van onze G-klank. Wij hebben de juiste uitspraak. Niks zachte G; de harde G is foutief. Ik ercher me chroen en cheel aan die Chooise klanken. Om over die rot R nog maar te zwijgen. Algemeen Beschaafd Nederlands? Velen die denken dat ze het spreken, hebben kennelijk niet in de gaten dat er iets mis is met hun uitspraak.

Hypocriet

Ik zag het artikel online over de ontsteltenis over getuigen en voorbijgangers bij het ongeval op de A58 onlangs, waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren viel. Hoe ontzettend betrokken toont u zich als krant door ondertussen dronebeeld te verspreiden van zogenaamde journalisten die u voorzien van dit videomateriaal. U weet net zo goed als ik, dat dergelijke aasgieren met de scanner aan slapen om als eerste melding te kunnen geven van het lot van anderen! Legt u maar eens uit aan uw lezers, hoe u schakelt tussen enerzijds verkoopcijfers en anderzijde journalistieke ethiek.