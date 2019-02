‘Zeventien mooie verhalen over de vestingsteden’

Zuiderwaterlinieroute

Een woord van waardering en dank voor de serie artikelen afgelopen najaar in BN DeStem van Rijan van Leest over de vestingsteden langs de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom tot Grave. Voor de wandelaar of fietser bijna 300 kilometer. Zeventien goede verhalen over de vestingsteden, ik heb ze allemaal uitgeknipt en bewaard.

Ondertussen ben ik begonnen met lopen en al tot Geertruidenberg gekomen. De routebeschrijvingen van de landkaartjes zijn goed en ook de markeringen in het veld kan, mits je goed oplet, gevolgd worden. Wandelaars en fietsers kunnen genieten van het - in deze tijd van het jaar - uitgestorven Brabantse platteland en van de steden met hun roemruchte verleden.

Ook een compliment aan de gemeenten die de laatste jaren de deels in verval geraakte vestingwerken weer hebben opgeknapt. We moeten trots zijn op dit erfgoed en het in goede staat doorgeven aan ons nageslacht. Vooral ook omdat onze voorouders er vaak hun leven voor hebben gegeven.

Hub Mooren, Bergen op Zoom

Noot van de redactie: de verhalen over de Zuiderwaterlinieroute zijn nog terug te lezen op onze website. Kijk op: bndestem.nl/zuiderwaterlinie

Lage rekenrente

De lage rekenrente is een schande. Alle prijzen gaan omhoog, maar de gepensioneerden krijgen minder. Pensioen is gewoon gespaard geld van werkgevers en werknemers, dus niet van het Rijk. Er wordt gesuggereerd dat als de pensioenen omhoog zouden gaan, dit nadelig is voor jongeren, maar dat is natuurlijk niet zo. Het enige wat er gedaan zou moeten worden is de hoogte van het huidige pensioen bewaren, dus inflatiecorrectie en geen verlaging vanwege een rekenrente.

De term rekenrente laat direct de belachelijkheid zien van deze politieke handelswijze. De pensioenfondsen zijn verplicht met een rente te rekenen die niets te maken heeft met wat de pensioenen opbrengen; het geld klotst omhoog tegen de plinten las ik. En iedereen wil dat geld wel investeren, maar de ‘eigenaren’ – de pensioengerechtigden – moeten zich laten afschepen met een steeds minder waardevast pensioen. En deze ‘klasse van mensen’ kan natuurlijk makkelijk in de tang worden genomen, want welk geel hesje zouden zij aan moeten trekken om te laten merken dat het gewoonweg niet klopt.

Laat me niet lachen; economen van niks, praatjesmakers van niks, landspolitici van niks. Het is gewoon opportunisme, van welke kant waait de wind.

Volledig scherm © ANP Kees van Meel, Breda

Europese Bank

In BN DeStem van 28 januari stond hoe de economie van Europa erbij staat. ‘De rente staat al op 0 procent’, volgens het artikel. Dat dit op 0 procent stellen van de rente in feite een crimineel feit oplevert/een misdaad is, daarover heb ik in de afgelopen jaren nooit iets gehoord. Maar het is gewoon het bestelen van spaarders en pensioenfondsen! En zoals een crimineel voor zijn daden moet zitten, moeten de verantwoordelijken hiervoor, in plaats van bewonderd, ook alsnog gestraft worden.