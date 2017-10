Wordt klimaatverandering wel veroorzaakt door CO2-uitstoot?

Klimaatverandering

Ik geloof niet dat de klimaatverandering veroorzaakt wordt door de CO2-uitstoot. Sinds we op allerlei manieren worden gedwongen deze uitstoot te verminderen, komen over de hele wereld extreme weersomstandigheden voor, zoals orkanen en extreme regenval. En – zoals geleerden zeggen – het smelten van de ijskap op de noordpool .

Ik geloof erin dat dit juist gebeurt door vermindering van de uitstoot. Ik zeg niet dat de luchtkwaliteit niet beter geworden is, of dat het scheiden van afval niet goed is. Maar in mijn ogen veroorzaken onbekende factoren de klimaatverandering. Er wordt gezegd dat ons land het klimaatverdrag niet haalt en dat we er het slechtst voorstaan. Ik hoorde laatst op de Belgisch tv dat men daar de afspraken van het verdrag ook niet haalt. Wie moeten we nu geloven?

Ik vraag mij ook af hoeveel CO2-uitstoot het oplevert als je dit optelt bij het produceren en plaatsen van windmolens en zonnecollectoren en dergelijke. En dat dan in vergelijking met hoeveel CO2-uitstoot het oplevert als je kolencentrales en andere zogenoemde CO2-veroorzakers sluit en sloopt.

De toekomst zal uitwijzen wat de werkelijke oorzaak van klimaatverandering is.

Basisregistratie Personen

In het artikel over ‘Strijder tegen IS uit register van het rijk gehaald’ in BN DeStem van 23 september staat de zinsnede: Wie niet in de BRP (Basisregistratie Personen) staat ingeschreven, heeft geen recht op zaken als een uitkering, huur- of zorgtoeslag. Dit is volkomen juist, echter het artikel suggereert dat dit geldt voor iedere Nederlander die tegen IS heeft gestreden. Dat is onjuist.

Bijvoorbeeld iedereen die in Nederland geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, wordt door de gemeente uitgeschreven. Mensen die, om welke reden dan ook, anoniem wonen doordat zij het woonadres niet bij de gemeente hebben opgegeven, worden ook uitgeschreven. Er zijn gemeenten die mensen niet in de BRP inschrijven, omdat ze permanent op een camping wonen. Ook die mensen hebben geen recht op uitkering.

Een ander voorbeeld, een man woont in een sociale huurwoning. Hij besluit bij zijn vriendin in te trekken, zodat zijn zus – die op een camping verblijft met haar kind – in zijn woning kan komen wonen. Gewoonlijk is een woningcorporatie daarvan niet gediend. Dus komt zus met haar kind illegaal wonen en kan zij zich dus niet inschrijven in het bevolkingsregister. Als zus werkt, betaalt ze wel loonbelasting. De fiscus weet haar te vinden, maar wast de handen in onschuld.