Wisselende reacties op monumentjes langs de weg: 'Het getuigt ook van een soort egoïsme'

Herdenkingsmonumentjes in de openbare ruimte, veelal in bermen, leiden van verkeersdeelnemers de aandacht voor het verkeer af. Het plaatsen van dergelijke monumentjes zou daarom verboden moeten zijn en bestaande monumentjes zouden verwijderd moeten worden. Het herdenken van ons ontvallen personen komt het best tot zijn recht op begraafplaatsen en bij crematoria. Die zijn daar voor ingericht.

Jos Broeders, Rijen

Waarschuwing

Ik ben deels mee eens met de stelling dat rouwen niet past in de openbare ruimte. De dood raakt je persoonlijk, dus is het een privézaak. Maar de dood is ook onderdeel van het leven. Daar waar het een waarschuwingsfunctie kan hebben, is een gedenkteken een toevoeging en behoudt het een ander misschien voor een fatale vergissing. Het mag in ieder geval niet het verkeer in gevaar brengen.

W. Paaschen, Breda

Ik begrijp dat mensen behoefte hebben aan een plek om de dierbare overledene te gedenken. Het is iets persoonlijks en van jezelf en van je naasten. Waar en wanneer je wilt gedenken is aan jou, maar naar mijn idee is het geen goed plan om overal waar iemand is overleden een monument op te richten. Het kan beschadigd worden en het kan reacties van anderen oproepen. Vandaar zeg ik nee tegen dit soort uitingen om je verdriet te tonen of te verwerken.

Quote Het getuigt ook van een soort egoïsme. Niet toestaan en allemaal weghalen dus C. van Buyten Emmy van der Zande, Oud Gastel

Confronterend

Natuurlijk is het verschrikkelijk als iemand van je naasten omkomt door een ongeval. Maar daarom is het nog niet nodig anderen gedwongen met jouw leed te confronteren. Het getuigt ook van een soort egoïsme. Niet toestaan en allemaal weghalen dus.

C. van Buyten, Roosendaal

Eenduidig

Als een dierbare je plotseling ontvalt, heb je behoefte te rouwen, zeker op de plek waar deze persoon het leven liet. Ik snap dat. Maar als iemand een hartinfarct krijgt in zijn huis en overlijdt, leg je op de vloer ook geen bloemen. We hebben in ons land plekken om te rouwen in de vorm van kerkhoven. Mochten we toch overgaan tot het goedkeuren van monumentjes langs de weg, laat ze dan eenduidig zijn. Zorg voor milieuvriendelijk paaltjes met de naam van de overledene erop, die na zo'n 10 jaar oplossen in de natuur. Dan kom je nabestaanden tegemoet en wordt het niet een uitdragerij langs de weg van niet-milieuvriendelijke gedenktekens. Laten we de rouwenden respecteren en ook ons openbaar bezit met datzelfde respect behandelen.

Karolien Havermans, Bergen op Zoom

De spuigaten uit

Gedenkmonumenten in de openbare ruimte zijn misschien hulpmiddel voor mensen die een dierbare hebben verloren. Soms vergeten mensen hoe dit voor een ander kan zijn die ook iemand heeft verloren door een ongeluk. Echter de manier waarop, loopt soms de spuigaten uit. Ook vlakbij spooroverwegen vind je gedenkplaatsen. Het is natuurlijk triest dat iemand zelfmoord heeft gepleegd, maar ik vind niet dat dat met foto en al openbaar herdacht moet worden. Je kun het niet maken een rouwmonument te maken als er iemand zelf voor heeft gekozen een einde aan zijn of haar leven te maken. Doe dat ergens anders op een privéplek.

Quote Ik vind dat rouwen en herdenken in de openbare ruimte in de vorm van herden­kings­mo­nu­ment­jes best zichtbaar mag zijn Ad van Deelen Clasien de Regt, Etten-Leur

Mag best

Ik vind dat rouwen en herdenken in de openbare ruimte in de vorm van herdenkingsmonumentjes, zoals bijvoorbeeld een klein kruisje of een steen met of zonder foto, best zichtbaar mag zijn. Maar wel zodanig, dat het verkeer niet afgeleid wordt en de grootte van het monumentje beperkt blijft tot maximaal één vierkante meter. Dus geen gemiddelde grafgrootte met veel bloemen.

Tussen rouwen als privé-aangelegenheid en gedenken in de openbare ruimte, vind ik een herdenkingsmonumentje in de openbare ruimte met bovengenoemde voorwaarden geen enkel probleem. Voor nabestaanden kan dit mogelijk het rouwproces positief beïnvloeden.

Ad van Deelen, Rijen

Moet kunnen

Ik vind dat iedereen mag rouwen waar hij wil. Als men dat wil doen op de plek waar de geliefde gestorven is, moet dat kunnen. Mooi dat dan iemand dat monumentje onderhoudt. Diegenen die zoiets vernielen hebben geen respect. Een klein plekje om bloemen of kaarsjes weg te zetten is mooi. Iedereen hoort dit met respect te behandelen.

Peggy de Bruijn-Van der Put, Etten-Leur

Liefdevol

In het begin dacht ik ook: moet dat nou? Gaandeweg ben ik er anders over gaan denken. Nu denk ik: aan deze mens wordt nog steeds liefdevol gedacht. Als je daarover nadenkt hoop je een beetje dat er later ook aan je gedacht wordt. Waar dit dan betuigd gaat worden, laat ik graag aan de desbetreffende over. Mij stoort het nu in ieder geval niet meer. En o ja, wel iets kleins graag.