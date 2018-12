‘Winkeliers maken dorpen levendig’

LezersreactiesLeegstand is een ergernis, maar tegelijkertijd vallen we massaal voor het gemak van online winkelen. Waar ligt de balans tussen levendige binnensteden en dorps-centra en koopgemak vanaf de bank?

Afgelopen donderdag werd bekend dat ook dit jaar weer meer mensen online shoppen. Liefst 78 procent van de Nederlanders heeft in 2018 een online-aankoop gedaan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tegenover 76 procent in 2017. Vooral het aantal 65-plussers dat via internet koopt, is het afgelopen jaar gestegen. Producten als sportartikelen, kleding en vakanties zijn het meest populair om via internet te kopen of te boeken.

Quote Dorpen zijn niet alleen aantrekke­lij­ker als er winkels gevestigd zijn, lokale winkeliers leveren ook een belangrij­ke bijdrage aan activitei­ten Lieke Schuitmaker, wethouder gemeente Drimmelen Vorige week stond in deze krant een verhaal over de Brabantse middenstand. Winkeliers kunnen soms maar amper het hoofd boven water houden. Er is zelfs sprake van stille armoede onder middenstanders. Met de opkomst van internet en de opmars van online winkels hebben gewone winkeliers het de afgelopen jaren steeds moeilijker gekregen. Vooral kleinere, authentieke winkels van lokale ondernemers verdwijnen uit het straatbeeld.

Volledig scherm © William Hoogteyling Lieke Schuitmaker, wethouder in de gemeente Drimmelen, maakte vorige week op Facebook een statement. Zij plaatste een open brief aan Huub Vermeulen, directeur van bol.com met de indirecte boodschap aan winkelende inwoners van haar gemeente dat lokale winkeliers niet alleen belangrijk zijn voor variatie en gezelligheid in winkelstraten, maar ook voor de levendigheid in de kernen. ,,Het aantal winkels in onze dorpen is redelijk stabiel, maar we moeten er zuinig op zijn”, licht Schuitmaker haar post op Facebook toe. ,,Dorpen zijn niet alleen aantrekkelijker als er winkels gevestigd zijn, lokale winkeliers leveren ook een belangrijke bijdrage aan activiteiten. Zij sponsoren de sportclubs, zij dragen bij aan de jaarlijkse sinterklaasintocht, zij zorgen voor de feestelijke straatverlichting in de decembermaand en betalen mee aan de carnavalsfestiviteiten. Winkeliers en ondernemers zorgen een beetje voor ons, dus mogen wij ook best een beetje voor hen zorgen.”

Quote Als onze onderne­mers zouden kunnen meeprofite­ren van de stijgende onlinever­koop, kunnen ze blijven doen waar ze zo goed in zijn: het levendig maken en houden van onze mooie dorpen Lieke Schuitmaker, wethouder gemeente Drimmelen Schuitmaker heeft niets tegen onlinewinkels, noemt ze ‘ook slimme ondernemers’, maar ze hoopt dat mensen beseffen dat er lokaal ook veel te krijgen is. ,,Als ik zie wat een mooie producten ondernemers in onze gemeente verkopen, dan ben ik daar trots op. Het aanbod is ruim en gevarieerd, van Lego en houten meubels tot lokale wijnen en bieren. Maar dat kunnen we alleen zo houden als we bij onze ondernemers shoppen. We moeten het samen doen.”

In haar brief roept Schuitmaker de directeur van bol.com ook op de bijzondere producten van al die Drimmelense ondernemers op te nemen in het assortiment van de enorme onlinewinkel: ‘Producten die stuk voor stuk met liefde gemaakt worden. Ze lijken me een enorme aanwinst voor het assortiment van bol.com.’ ,,Ik verwacht echt niet dat het zo’n vaart zal lopen, de ondernemers moeten dat natuurlijk vooral zelf willen. En het schijnt best een gedoe te zijn en prijzig. Als je dat weer moet doorberekenen naar de klant, voelen sommige ondernemers zich daar wellicht niet prettig bij. Het ging mij vooral om het idee, om het gebaar. Als onze ondernemers zouden kunnen meeprofiteren van de stijgende onlineverkoop, kunnen ze blijven doen waar ze zo goed in zijn: het levendig maken en houden van onze mooie dorpen. Dat moeten we koesteren en dat kunnen we alleen samen bereiken.”

Ook een aantal lezers reageerde op de oproep over lokaal shoppen. Hieronder een greep uit die reacties:

Mensen waarderen niet wat we hebben met onze winkels. Het contact, het advies. Je gaat zonder miskoop de winkel uit. Zo anders als kopen online. Dan moet je wachten, komt alles op tijd? En is het cadeau/product zoals we het wensen? Wat was het fijn, mijn aankopen laatst in de boekwinkel. Ik gaf mijn lijstje en kreeg de boeken met ‘veel lees plezier’ aangereikt. Ik heb maar één advies, doe uw (kerst)inkopen bij de behulpzame winkelier.

A.M. Kempen, Breda

Ik shop lokaal. Een enkel cadeautje komt van het internet, maar negen van tien heb ik in de winkels gekocht in de stad waar ik woon. Ik zoek daarbij vaak kleinere middenstanders op. Bewust. Mijn ouders hadden zelf een winkel en die hebben me dit goed ingeprent. Soms betaal je dan iets meer, maar de wetenschap dat je er een klein bedrijfje mee steunt, is me dat dubbel en dwars waard. Ik ben zzp’er, ook ondernemer dus. Ik weet hoe belangrijk het is.

Desirée Tonino, Bergen op Zoom

Ik doe mijn kerstinkopen tegenwoordig steeds meer online, maar ik kom ook nog wel in de lokale winkels. Het wordt steeds makkelijker om je inkopen online te doen, maar soms wil ik artikelen in het echt zien in plaats van op een foto. En ik vind het soms ook gewoon gezelliger om een praatje te kunnen maken met de winkelmedewerkers dan om simpel op de knop ‘bestel’ te klikken.

Dure aankopen doe ik wel echt vaker online dan in de winkel. Het is online makkelijker om de beste deal te vinden. En ook tijd-technisch is het vaak handiger om een artikel online te bestellen dan om naar de winkel te rijden, te zoeken in de schappen en dan nog in de rij bij de kassa te moeten wachten. Kortom, ik koop regelmatig bij lokale winkels, maar voor de duurdere spullen wijk ik uit naar het internet. Ook ik ben dus schuldig aan de ondergang van traditionele winkels.