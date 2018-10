Windturbines die langs A16 komen zijn van iedereen

De reden dat er ook in Brabant steeds meer windturbines komen, is simpel. De klimaatverandering zet de leefbaarheid van de aarde steeds verder onder druk. We beginnen de negatieve effecten van de klimaatverandering de laatste jaren ook in Brabant te merken. Veel vaker is er sprake van noodweer en wateroverlast of, zoals afgelopen zomer, van langdurige droogte. Met alle overlast en (economische) schade van dien. Door voor duurzamere energiebronnen te kiezen, willen en kunnen we het tij keren. Overigens heeft de provincie geen keus, Brabant moet van de Rijksoverheid uiterlijk 2020 470 megawatt windenergie plaatsen. De West-Brabantse gemeenten realiseren een deel hiervan.