Windmolens: moeten de buren hun verlies maar nemen?

Gedeputeerde Erik van Merriënboer is niet bijzonder onder de indruk van de protesten. Hij vindt dat er geluidshinder, slagschaduw en andere overlast tot een minimum worden beperkt. ,,Natuurlijk staan mensen niet te juichen als er een windmolen in hun nabijheid wordt gebouwd. Maar we hebben ons best gedaan. Dit zijn de beste plekken voor windmolens langs de A16”, zei de provinciebestuurder afgelopen donderdag na de presentatie van zijn windmolenplan.

Gedeputeerde Staten hebben besloten hun zin door te drukken. Ik leef in een bange verwachting over hoe de burgers hierop gaan reageren

Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk vindt dat er op dat standpunt nog heel wat valt af te dingen. Hij snapt niet dat een provincie die altijd zo de trom roert over draagvlak, nu toch zijn zin doordrukt. ,,Gedeputeerde Staten hebben besloten hun zin door te drukken. Ik leef in een bange verwachting over hoe de burgers hierop gaan reageren”, sombert Klijs. In Drimmelen leeft een vergelijkbare frustratie. Ze kregen al een hoogspanningsleiding in hun maag gesplitst, nu krijgen de inwoners van Lage Zwaluwe ook nog uitzicht op een dubbele lijn windmolens, klaagt wethouder Hans Kuijpers. De bestuurders hopen dat er nog valt te onderhandelen met Van Merriënboer. Vergeet het maar, zegt de provinciebestuurder: ,,Er zijn niet veel alternatieven. Eigenlijk geen. De rek is er nu wel uit.”