Wij zijn Nederland, geen Holland

door John Bindels

Wij zijn Nederland. En geen Holland. Hoe graag die klompen-, molen- en tulpenverkopers in de toeristenindustrie dat ook gehandhaafd hadden gezien. Zij en hun opvolgers moeten nu de échte landsnaam gaan verkopen. De naam waar vooral het landsdeel Holland al sinds onheuglijke tijden geen boodschap aan had. Dat gedraagt zich, gegeven de arrogante houding van menig bewoner ten noorden van de Moerdijkbrug, nog steeds als de beschaving-brenger naar de vroegere wingewesten, zoals Brabant en Limburg.

Neem alleen al die vroegere verheerlijkingscultuur in de zang: 'Hollands vlag' je bent mijn glorie. 'Holland' ze zeggen je grond is zo dras. Wij willen 'Holland houwen, ons Holland fier maar klein'. Dat vonden al die zuiderlingen destijds al discriminerend. Maar als ze tegen de stroom wilden oproeien, werden ze voor zielig versleten. Heel de wereld had het toch over 'Holland' als ze de natie bedoelden? En nog steeds doet de Randstad zijn best 'Holland' tot beter synoniem van Nederland te verklaren.

Quote Nog steeds doet de Randstad zijn best 'Holland' tot beter synoniem van Nederland te verklaren John Bindels De media nemen daarbij het voortouw: Heel Holland bakt. Of The Voice of Holland. Wie daar vandaag tegen sputtert, wordt op de hoop van de 'politiek correcten' geveegd, waar je maar het beste dominant overheen kunt walsen.

Dus viel de strekking van het recente artikel Netherlands? Waar ligt dat dan, dat ook in BN DeStem verscheen, bij mij niet in goede aarde. Waarom niet? Omdat het uitsluitend en dus eenzijdig 'marketingdeskundigen' aan het woord liet. Lieden die het land in binnen- en buitenland moesten verkopen en decennialang comfortabel op 'Holland' hebben geteerd. Als je uitsluitend die categorie aan het woord laat, is het logisch dat die geen goed woord over heeft voor wat minister Sigrid Kaag eindelijk eens heeft recht gebreid: ons land heet Nederland, punt uit. En zo moet het vanaf nu ook worden verkocht. Niet uit frustratie van al die miskende zuiderlingen. Maar omdat de natie meer is dan de Randstad Holland, die zichzelf nog altijd als representatief gedraagt voor Nederland. En vanwege overbevolking, verkeerschaos, wooncrisis en luchtvervuiling beter voor Rampstad zou kunnen doorgaan.

'Honderd jaar is er geïnvesteerd in de promotie van de naam Holland in het buitenland', zei een oud-manager van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Alsof dat een patent op de foute naam 'Holland' zou zijn. De waarheid is dat deze toeristische verkopers nu stevig aan de bak moeten om het land onder een andere naam te verkopen en daar eigenlijk geen zin in hebben.

Quote Het is toch te gek dat we moeten blijven teren op een reputatie, die behalve onderdruk­king en uitbuiting van de 'generali­teits­lan­den' ook andere schandvlek­ken kent John Bindels Van dat soort luiheid maakte ook The New York Times gewag bij monde van een deskundoloog van de hoofdstedelijke universiteit. Wij zouden 'een probleem willen oplossen dat niet bestaat'. Een probleem voor wie? Hoogstens voor die buitenlanders die ons niet meer voor Hollander kunnen uitmaken. Dat zullen ze trouwens niet alleen in de Verenigde Staten moeten leren, waartoe het krantenartikel zich hoofdzakelijk beperkte. Ook Duitsers hebben het voortdurend over 'Holländer'. Een zeer enkele keer spreekt een tv-zender daar over 'die Niederlande'. Dezelfde ervaringen is er met andere Europese Unie-genoten, zoals Fransen en Italianen. Daar wil onze regering vanaf.

Gaat dat lukken? Mocht die paar ton die aan een campagne wordt besteed te weinig effect hebben, dan zal er moeten worden bijgepast. Want het is zaak nu door te zetten. Het is toch te gek dat we moeten blijven teren op een reputatie, die behalve onderdrukking en uitbuiting van de 'generaliteitslanden' ook andere schandvlekken kent. Zoals de slavenhandel, waarbij Holland de regie had, terwijl het zuidelijk landsdeel van die smetten vrij bleef.

En het buitenland? Dat zal zich in dit opzicht moeten laten omscholen. Het zal nog enige tijd vasthouden aan wat er is ingestampt. Maar met gerichte marketing moet het lukken onze enige echte landsnaam te dragen: Nederland!