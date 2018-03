Wie stopt de waanzin in de Oostvaardersplassen?

Al 20 jaar beheert Staatsbosbeheer de Oostvaardersplassen, een van oorsprong ingepolderd gebied van ruim 5.000 hectare, waarvan de helft water en moeras. Zij voert aanvankelijk het beleid uit – geïnitieerd door ideologische ecologen en biologen – om te komen tot een echte natuur, zonder interventie van mensen, met als leidraad de Darwinregels struggle for life en survival of the fittest. Dit heeft geleid tot een natuurgebied waar de niet van oorsprong voorkomende grote grazers van enkele tientallen in de jaren 90 zijn uitgegroeid tot een populatie van meer dan vijfduizend dieren. De vruchtbare kleibodem zorgt voor een uitbundige vegetatie en daardoor voor een vruchtbare grote dierenpopulatie, die echter in de winter – met zeer beperkt voedselaanbod – niet kan uitwijken naar andere gebieden. De Oostvaardersplassen is namelijk afgerasterd. Het gevolg is dat sinds Staatsbosbeheer uitvoering geeft aan het zeer discutabel beleid, meer dan tienduizend dieren gestorven zijn aan de hongerdood.