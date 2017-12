Wie appt in de auto verdient zware straf

Geef uw meningEen meerderheid in de Tweede Kamer sprak zich deze week uit voor een hardere aanpak van automobilisten, die appen achter het stuur. Waar weggebruikers nu vaak wegkomen met een taakstraf of zelfs helemaal geen straf, wil de politiek dat appen in het verkeer zo snel mogelijk gaat vallen onder roekeloos rijden, zodat rechters hogere straffen kunnen opleggen.

Maximaal 230 euro boete kunnen automobilisten nu krijgen als ze worden betrapt op appen achter het stuur. Maar die straf wordt in de praktijk zelden opgelegd. De pakkans is volgens Veilig Verkeer Nederland nihil en de handhaving laat te wensen over.

Quote Moeten de boetes dan flink omhoog of moeten ver­keers­ge­brui­kers die betrapt zijn met een smartphone in hun hand, de cel in? Susanne den Boer Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat het voeren van een telefoongesprek achter het stuur met de telefoon in de hand, de kans op een ongeval verdubbelt. In het geval van rijdend appen is die kans liefst zes keer zo groot. Dat komt omdat weggebruikers bij het invoeren van een tekstbericht niet alleen worden afgeleid, maar ook nog eens hun ogen van de weg halen om op hun smartphone te kijken.

Waar tot de laatste jaren steeds een kleine daling van het aantal verkeersongevallen te zien was, is nu sprake van een trendbreuk. Er gebeuren meer ongevallen en die worden onder meer geweten aan het smartphonegebruik in het verkeer. Soms met dodelijke gevolgen. Zo werd in 2016 de 21-jarige Yannick op Texel geschept door een 25-jarige automobiliste, die al rijdend werd afgeleid door haar mobieltje.

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt appen in de auto straks net zo zwaar bestraft als rijden onder invloed van drank of drugs. Want, zo stellen de politici, het is net zo levensgevaarlijk.

Wat denkt u?

Bent u het ermee eens dat appen in het verkeer zwaarder moet worden bestraft? En moeten de boetes dan flink omhoog of moeten verkeersgebruikers die betrapt zijn met een smartphone in hun hand, de cel in? Of moeten we hen verplichten opnieuw rijexamen te doen, om de verkeersregels nog eens te leren?

En hoe zit het met de handhaving? Moet er een speciaal team bij de (verkeers)politie komen, dat actief gaat jagen op het gebruik van smartphones achter het stuur?

Of vindt u het allemaal wel meevallen en is de overheid er hooguit voor om campagnes te betalen die aandacht schenken aan dit soort gevaren op de weg?

Stuur uw mening (in max. 200 woorden) inclusief uw voor- en achternaam en woonplaats naar: meningen@bndestem.nl Zaterdag 9 december vindt u op de meningenpagina een greep uit de ingezonden meningen.