Werken in de korte broek? Liever niet!

Met temperaturen van dik boven de 30 graden, wordt het wel erg aanlokkelijk. In een korte broek naar het werk, dat kan toch wel? Nee, stelt Stefan de Vries resoluut. Een dodelijke stijlfout, aldus de mede-auteur van Het Blauwe Boekje, de stijlgids over manieren, eten, drinken en kleding.

Lichamelijke gebreken

,,Collega’s en relaties willen niet geconfronteerd worden met jouw lichamelijke gebreken”, trekt De Vries meteen van leer. ,,Korte broeken en open schoenen op het werk, het zou wat mij betreft verboden moeten worden. Want laten we eerlijk zijn, de meeste mannen hebben geen mooie benen. Te wit, te behaard of te dik. Dat moet je je collega’s niet aan willen doen.”

Quote In Italië is het de hele zomer warm, maar de mannen lopen er allemaal pico bello bij Stefan de Vries ,,Helaas zien we in Nederland een glijdende schaal”, treurt De Vries. ,,Slippers bijvoorbeeld, droegen we vroeger alleen op de camping. Maar kijk om je heen. Er zijn altijd wel enkele collega’s die denken dat het wel kan. Of nog erger, een hemd zonder mouwen. Dat vind ik echt crimineel.”

Zorgwekkend volgens De Vries is dat de zomers heter worden. ,,Ik vrees het ergste. En dat terwijl het echt anders kan. In Italië is het de hele zomer warm, maar de mannen lopen er allemaal pico bello bij. Een lange linnen broek en een katoenen overhemd bijvoorbeeld. En geloof me, dat is ook nog koeler dan een korte broek. Als de zon rechtstreeks op je blote benen schijnt, heb je het sneller warm.”

Casual geaccepteerd

Quote Je moet er wel de benen voor hebben. Ben je wat gebruind, er het type voor, dan kan het eerder Niels Wildenberg Glijdende schaal of niet, bij modezaak Wildenberg/Ynformal zien ze de laatste jaren dat casual kleding steeds meer geaccepteerd is. ,,Een paar jaar terug had ik altijd een colbertje in de auto liggen als ik naar een afspraak ging, maar dat doe ik steeds minder”, bekent eigenaar Niels Wildenberg. Hij kiest met deze warmte voor de zomerse combinatie met een luchtig colbertje, een linnen overhemd, lange broek en witte sneakers. ,,Zo kun je prima naar kantoor.”

Maar moet de korte broek dan helemaal in de ban? Voor de vakanties maakt auteur De Vries een uitzondering. ,,Maar dan geen halve zwembroek, kies liever voor een mooie bermuda. Zelf trek ik die alleen aan op het strand of op de boot. Maar ja, volgens mijn vriendin heb ik dan ook hele mooie benen.” Of zoals modeman Wildenberg zegt: ,,Je moet er wel de benen voor hebben. Ben je wat gebruind, er het type voor, dan kan het eerder.”

Streepje voor

Vrouwen hebben volgens De Vries een streepje voor als de temperaturen stijgen. ,,Dat is altijd zo geweest. Als je als man op chique moet, is een smoking de enige optie. Vrouwen kunnen veel vrijer combineren. Te kort is niet goed, maar een jurk of rok met mooie schoenen kan prima.”

Helaas dus voor de mannen die hun benen volgens De Vries gewoon in een lange broek moeten verstoppen. ,,Als het echt warm is, kan ook een nette polo prima. Maar echt, daar ligt de grens.” Voor wie toch per se met korte pijpen naar het werk wil gaan, raadt Wildenberg een korte bermuda en een polo in slanke snit in neutrale, effen kleuren aan.

Onze lezers maken zich niet erg druk over de kledingetikketen op het werk. het al dan niet accepteren van de korte broek op het werk. Hieronder enkele reacties:

Kort mag niet meer

Tot aan dit jaar mochten wij een korte broek aan tijdens ons werk als glazenwasser. Sinds de komst van een nieuwe directeur, is dat verleden tijd. De werkgever heeft wel gezorgd voor een dunnere lange broek. In diens ogen behoort lange broek bij de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Edwin Aarts, Roosendaal

Luchtig maar gepast

Probleem met de warmte: wat is passende kleding? Luchtige, bedekkende kleding is het beste omdat dit de zon van de huid houdt en vocht(zweet) opneemt. Dunne katoenen kleding is dus het meest geschikt. Afgelopen weken heb ik alle variaties aan zomerkleding voorbij zien komen op mijn werk. Een aantal vond ik totaal ongepast: je komt naar je werk, niet naar de camping!

Mannen mogen bij ons geen korte broek dragen, maar over de topjes en korte broeken van de vrouwen wordt niets gezegd. Dit is in mijn ogen discriminatie.

En hoe lang moet een korte broek zijn om acceptabel te zijn? Boven de knie, onder de knie of ergens op het bovenbeen. Een nette bermuda zou wat mij betreft kunnen, als deze een keurige lengte heeft. Wel of geen korte broek hangt ook van je functie. Is het gepast of ongepast om in ‘vakantiekleding’ je werk te doen?

Ik vind overigens dat iedereen zelf moet weten wat hij of zij thuis draagt, maar in een publie-ke omgeving is een beetje fatsoenlijk gekleed gaan wel gewenst.

W. Paaschen, Breda

Geen slippers

Het ligt zeker aan het beroep en ook aan de soort korte broek of het kan of niet. Ik sta nu in de winkel met een driekwartbroek aan en gympen. Dat vind ik persoonlijk kunnen. Een short en slippers vind ik echt een no go. Sowieso vind ik slippers, zeker badslippers, niet netjes in de winkel. Al snap ik dat je blij wordt van slippers al je een hele dag in de hitte moet staan, maar kies dan voor Birckenstocks of een mooi sandaaltje.