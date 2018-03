Weinig angst voor Big Brother

LezersreactiesWie niets te verbergen heeft, hoeft ook geen angst te hebben voor camera’s, is de algemene mening van onze lezers, zo blijkt uit de reacties op de oproep van vorige week. Maar is het zo zwart-wit?

De afgelopen weken laaide de Big Brother is watching you-discussie op vanwege het opduiken van beelden van saunabezoekers op pornosites. Direct kwam de vraag boven: camera’s in sauna’s, of andere ruimtes waar mensen ontkleed zijn – zoals paskamers, kleedkamers of douches –, mag dat eigenlijk wel?

Volledig scherm Naaktbeelden vanuit een sauna. De beelden zijn online gezet en bezoekers wisten van niets. © Algemeen Dagblad Officieel is het antwoord: nee. Dat mag niet in verband met de privacy van mensen. Maar het gebeurt toch, op veel plekken. Bij een sauna in Den Bosch hangen liefst 69 zichtbare camera’s, zo ontdekte een verslaggeefster toen ze er een kijkje ging nemen. ‘Uit veiligheidsoverwegingen’, was de reactie van een medewerker. Want waar mensen in openbare ruimtes naakt zijn, kunnen ongewenste seksuele handelingen plaatsvinden. En daar moeten bezoekers tegen beschermd worden, is de gedachte. Maar weegt dat op tegen het risico dat camera’s gehackt worden en er beelden van naakte bezoekers online verschijnen? Is er geen andere oplossing mogelijk om ongewenste zaken tegen te gaan? De inzet van extra medewerkers bijvoorbeeld, die een extra oogje in het zeil houden. Maar ja, dat kost natuurlijk meer geld dan zo’n camera aan het plafond...

Maar de oproep die wij vorige week plaatsten ging verder dan alleen camera’s bij sauna’s en dergelijke. Je ziet ze immers tegenwoordig overal: in binnensteden, winkels, op industrieterreinen en langs autowegen. Waar we ook gaan of staan, het lijkt soms of we overal gevolgd worden. En door wie eigenlijk? Wie hebben er toegang tot al die beelden, hoe lang worden ze bewaard en hoe goed zijn ze beveiligd?

Opinieredacteur Hans van Zon van het AD schreef eerder deze week: Camera’s in sauna’s? Onze leden gebruiken die niet, zegt branche-organisatie Sauna en Welness Nederland strijdvaardig. Let wel, dit is geen uitspraak van de laatste dagen, in het heetst van ‘saunagate’, nee, deze ontkenning stamt uit begin 2016. [...] Inmiddels zijn we twee jaar verder en hangen sommige sauna’s nog steeds vol met camera’s op plekken waar het niet mag. Erger, opnames belanden op pornosites. Dat het nog altijd gebeurt, legt problemen bloot die kennelijk moeilijk zijn op te lossen. Het ontbreekt aan kennis over wat met camera’s wel en niet mag – bij bedrijf én klant, en het rammelt aan toezicht en urgentie. Het lukt de Autoriteit Persoonsgegevens kennelijk niet om uit te leggen hoe ernstig de misstanden zijn.

Volledig scherm © Robin Utrecht ‘Saunagate’ zorgt ook voor ook een ander probleem: het tast het draagvlak aan voor het gebruik van camera’s. Want hoe je het wendt of keert, camera’s kunnen wel degelijk van groot nut zijn voor de bewaking van de openbare orde, particuliere veiligheid of bijvoorbeeld het oplossen van crimineel gedrag. Niet zomaar ergens even snel opgehangen, nee, op basis van de gangbare regels en procedures. Natuurlijk blijft ook dan frictie bestaan tussen veiligheid en privacy. [...] Veiligheid en privacy moeten in zorgvuldige balans, op basis van compromissen, op elkaar worden afgestemd.

Marga van Blanken hecht aan haar privacy en ziet al die meeglurende ‘ogen’ liever direct verdwijnen: Wat mij betreft, stopt dit gedoe met camera’s meteen. Ik heb niet het idee dat het er veiliger van wordt. Ik vind het zeer kwalijk, dat beelden uit sauna’s op internet circuleren. En in de openbare ruimte bieden camera’s in mijn ogen schijnveiligheid. Het is inspelen op angst, in plaats van in te zetten op het creëren van meer vertrouwen in deze te ver geïndividualiseerde samenleving. Mensen die echt kwaad willen, zorgen ervoor dat zij buiten bereik van camera’s hun slag slaan of maken zichzelf onherkenbaar.

In mijn beleving slaan we volledig door met al die camerabewaking. Ik wil onherkenbaar door het leven gaan en niet het risico lopen ergens op internet beelden van mijzelf tegen te komen.