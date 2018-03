Weg met die vallende wethouder

door Pieter van Harberden

In 2017 gingen 75 wethouders om een politieke reden tijdelijk of definitief onderuit, zo bleek onlangs uit het Wethoudersonderzoek dat in opdracht van Binnenland Bestuur is uitgevoerd. De belangrijkste reden voor een politieke valpartij was – evenals in de voorgaande jaren – een breuk in de coalitie, vaak als gevolg van verstoorde onderlinge verhoudingen of bijvoorbeeld door conflicten over herindelingsplannen.

Quote Vaak worden ook geen afspraken over func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken van wethouders gemaakt. Pieter van Harberden Twee andere belangrijke redenen die wethouders de kop kosten, zijn de falende bestuursstijl van de wethouder en het verantwoordelijkheid nemen of gehouden worden voor financiële tekortkomingen. Eerder onderzoek (door de Open Universiteit en BMC) bracht al aan het licht dat best vaak af te dingen valt op competenties, bestuursstijl en communicatief vermogen van wethouders. En ook op het vlak van verhoudingen tussen personen in college van B en W, gemeenteraad en ambtelijke organisatie zijn er missers te melden.

Dit falen is de wethouders zelf aan te rekenen. Te vaak zie je dat ze niet werken aan minder ontwikkelde competenties, niet doen aan intervisie en geen tegenspraak organiseren. Daarnaast moet evenwel niet worden vergeten dat in de actuele situatie wethouders geroepen worden tot een functie, zonder dat enige behoorlijke selectie plaatsvindt. Of ze kunnen samenwerken, in staat zijn zich snel in te werken in nieuwe, complexe onderwerpen, gezaghebbend en productief kunnen besturen, handen en voeten kunnen geven aan samenwerkingsdualisme; het wordt niet gevraagd. Vaak worden ook geen afspraken over functioneringsgesprekken van wethouders gemaakt. Zodoende kan tijdens de rit het wel of niet functioneren van de leden van het college niet aan de orde komen.

Hier moet een eind aan komen. Politieke partijen die zichzelf serieus nemen, dienen aan de slag te gaan met eigentijdse instrumenten als functieprofielen, openbare werving en selectie via een transparant proces, inclusief een assessment. Burgers hebben recht op kwaliteit. De oude politiek laat echter weinig vernieuwing toe. Dit was zichtbaar aan de samenstelling van kandidatenlijsten met daarop namen van mensen die niet in de gemeenteraad willen gaan zitten, maar nu de verkiezingen er op zitten, zo snel mogelijk wethouder willen worden. Ze fungeerden als lijsttrekker, lijstduwer of stemmentrekker.

In een column in de Kleine Kernen Krant (nr. 4, 2017/18) stelt Henk Bouwmans, directeur van Raadslid Nu (de Nederlandse Vereniging van Raadsleden), deze praktijk aan de kaak. Bouwmans: ‘De kandidaten voor wie alleen het wethouderschap telt, dragen niet bij aan het gezag van de raad als hoogste bestuursorgaan in de gemeente. En die raad zit vol met leden die hun verkiezing te danken hebben aan de wethouder die zij geacht worden te controleren. Dat is geen sterke bijdrage aan een sterke raad.’

Ik onderschrijf die mening van Bouwmans. Aan degenen die dit al te kritisch vinden: ‘Alleen dooie vissen zwemmen met de stroom mee!’