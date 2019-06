Weercodes van KNMI zijn pure paniekzaaierij

Ze zijn vast goed bedoeld, de waarschuwingscodes die het KNMI op ons afvuurt, zodra een naderende onweersbui ons land dreigt aan te doen. Maar waar het vroeger soms uit het niets na een mooie dag eens onweerde, stormde of even flinkt plenste, kunnen we nu amper nog genieten van een zomerse dag. Vaak al een dag van tevoren weten we dat die heerlijke dag mogelijk eindigt met een onweersbui en/of harde windstoten. En dan zit je toch net even met een ander gevoel op je handdoekje bij het water of met een drankje op het terras.