Volledig scherm Thierry Baudet. © anp

Demonisering

In haar column van 8 september jl. spreekt Nynke de Jong haar afkeuring uit over het bekladden van de voordeur van Thierry Baudet en het deponeren van viezigheid in diens brievenbus. Inderdaad, afkeurenswaardig. Zij wijst echter en passant op het ‘kwalijke gedachtengoed’ van Baudet, omdat hij de termen homeopatische verdunning en cultuurmarxisme heeft gebruikt. Alsof Baudet een schurk is.

Door deze kwalificatie te bezigen en de actie af te doen als ‘belletje trekken’, doet De Jong mee aan de demonisering van Baudet die gaande is. Terwijl de man juist verfrissende ideeën heeft over bijvoorbeeld verandering van ons vastgeroeste politieke systeem en beperking van de immigratie. Een open mens die met iedereen de discussie aangaat. Gevolg kan zijn dat extreme figuren – waarvan er genoeg zijn in dit land – zich gelegitimeerd voelen kwalijke dingen te gaan doen, zoals Pim Fortuyn is overkomen. We zouden toch lering trekken uit Fortuyn’s dood?

Volledig scherm Sydney 2000, Van Moorsel wint de Olympische wegwedstrijd. © EPA A. van der Wal, Kruisland

Dopingarts

Volgens dopingarts Janssen gebruikte Leontien van Moorsel epo in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2000. Zij won toen één zilveren en twee gouden medailles. Het is de keuze van renners zelf, maar deze arts faciliteerde hen. Hij had ook kunnen weigeren, maar verdiende er waarschijnlijk goed aan. Hij wist dat epo op de verboden lijst stond, maar leverde het onder het mom van verantwoord gebruik in medisch opzicht. Leontien is bij dopingcontroles nooit ‘betrapt’. Een naam opbouwen duurt jaren, afbreken één seconde. Dit soort artsen horen niet in thuis in de sport. Ik kan alleen maar zeggen: neem je verantwoordelijkheid.

Volledig scherm © EPA A. Marijnissen, Breda

De Dion Bouton

Vorige week stond in BN DeStem een leuke reportage over zonderlinge automobielen, met foto van de mooie Dion Bouton van de Zundertse wijnhandel Pillot aan de Bredaseweg. Bij deze foto wordt vaak Herman Pillot (1905-2000) als bestuurder genoemd, maar hij lag toen nog in de wieg. De chauffeur was ongetwijfeld zijn vader Juul (1869-1943), die in 1907 ook villa Hof te Laer liet bouwen naar ontwerp van architect Pierre Cuypers.