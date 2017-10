Wat te doen met vechtersbazen?

In Breda zijn deze week in alle vroegte elf jongens van hun bed gelicht. Ze worden verdacht van het aftuigen van een 13-jarige leerling van het Newman College in die stad. Advocaten spreken er schande van. Krokodillentranen?

De jongens namen hun leeftijdgenoot begin september flink te grazen. Het slachtoffer raakte bij de matpartij lichtgewond. Omstanders filmden de mishandeling en de beelden verschenen al snel op dumpert.nl. Ze werden ontelbare keren bekeken.

De directie van onderwijsinstelling Scala besloot vier vechtersbazen van school te sturen. Het Openbaar Ministerie vond het noodzakelijk deze week elf verdachten te laten oppakken. Dat gebeurde dinsdagochtend in alle vroegte.

Een veel te zwaar middel stelden de twee advocaten van de minderjarige jongens in de krant van afgelopen donderdag vast. ,,Onze cliënten zijn minderjarige, schoolgaande jongens van 14 en 15 jaar. De meesten hebben nog nooit iets met de politie te maken gehad”, aldus een van de advocaten.

De jongens worden door de actie van justitie gecriminaliseerd, vinden zowel de advocaten als sommige ouders. Bovendien, vroeger werd er op en rond het schoolplein ook gevochten. Alleen, toen verschenen er geen filmpjes van op internet. Meestal moesten de vechtersbazen dan op het matje komen van de schooldirecteur, kregen ze een reprimande en werden pa en ma ingelicht.

Wat denkt u?

Heeft het Openbaar Ministerie een veel te zwaar middel ingezet om voor het krieken van de dag een aantal vermeende vechtersbazen van hun bed te lichten? Had justitie dat niet op een andere manier moeten doen?

Bovendien hadden sommige ouders hun zonen kort na de vechtpartij al eigenhandig naar het politiebureau gesleept. Moet je ze dan een maand later op deze manier arresteren? Een van de advocaten: ,,Ze hadden toch gewoon een afspraak kunnen maken, dan waren alle ouders met hun kinderen naar het bureau gekomen.”

Maar misschien bent u wel van mening dat dit soort praktijken niet hard genoeg aangepakt kunnen worden en moeten advocaten en ouders niet zeuren. Justitie moet derhalve korte metten maken met jochies die massaal inbeuken op een slachtoffer en daar ook nog een filmpje van maken.

