Wat is er mis met wetgeving rond partneralimentatie?

GASTOPINIEPolitiek Den Haag praat al jaren over een aanpassing van de wettelijke partneralimentatie. Meerdere voor-stellen sneuvelden. Een nieuw plan ligt nu bij de Eerste Kamer. Maar is het nodig?

door Anouk Thomas

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over een nieuw wetsvoorstel wat betreft de herziening partneralimentatie. De vraag is of deze wet erdoor komt, gezien de vragen die onlangs door een aantal partijen zijn gesteld. Vanwege de gewijzigde maatschappelijke opvattingen zou onze huidige wet- en regelgeving toe zijn aan een make-over, maar is dat werkelijk zo? Zijn de wetsvoorstellen op dit vlak niet ingegeven door verkiezingsperikelen en het winnen van stemmen? Voldoet de huidige wetgeving écht niet meer?

Quote Ik krijg de indruk dat burgers de huidige wetgeving omtrent partnerali­men­ta­tie niet goed begrijpen Mr. Anouk Thomas Vanuit mijn praktijk krijg ik de indruk dat de gewone burger een verkeerd beeld heeft van hoe de huidige wetgeving in elkaar zit. Veel mensen veronderstellen dat er een recht is op het ontvangen van twaalf jaar lang alimentatie en dus ook dat er een plicht bestaat alimentatie twaalf jaar lang te voldoen. Dit klopt niet. In de huidige wet is opgenomen dat er maximaal twaalf jaar lang alimentatie gevraagd/betaald kan worden. Dit betekent ‘slechts’ dat er een mogelijkheid bestaat dat alimentatie twaalf jaar betaald dient te worden, maar ook dat de kans groot is dat die twaalf jaar níet worden volgemaakt. Om dit te begrijpen, is kennis van regelgeving en jurisprudentie op dit vlak van belang.

Indien een rechter een vraagstuk van partneralimentatie onder ogen krijgt, is niet alleen belangrijk wat de alimentatievrager nodig heeft per maand, maar vooral wat de alimentatievrager hiervan zelf verdient of kan verdienen. Dit laatste houdt in dat van een alimentatievrager wordt verwacht dat deze zich, zo ver als mogelijk, maximaal inspant eigen inkomen uit arbeid of vermogen te genereren. Deze inspanningsplicht is in de afgelopen jaren steeds relevanter geworden en dient ook te worden aangetoond. En juist deze inspanningsplicht is het uitvloeisel van de actuele opvatting dat eenieder waar mogelijk in zijn eigen levensonderhoud moet voorzien.

De huidige wet biedt de mogelijkheid aan een rechter de alimentatietermijn te beperken in aantal jaren. Ook hiervan wordt steeds meer gebruikgemaakt en ook dit is een gevolg van de veranderende maatschappelijke opvattingen. Binnen de huidige wet- en regelgeving is er alle ruimte om maatwerk te leveren en alle ruim-te om alimentatie voor een kortere duur vast te stellen. Wat draagt een verkorting van de wettelijke maximale termijn in een nieuw wetsvoorstel daaraan dan nog bij?

Volledig scherm © Thinkstock In het wetsvoorstel dat nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd, wordt over een maximale termijn van grofweg tien jaar gesproken als het huwelijk minimaal vijftien jaar geduurd heeft én een alimentatievrager geboren is op óf voor 1 januari 1970. Als er kinderen onder de 12 jaar zijn, geldt een alimentatieduur tot het moment dat de kinderen 12 jaar oud zijn. In het wetsvoorstel is geen aandacht voor huwelijken – met of zonder kinderen – die korter hebben geduurd dan 15 jaar. Dit betekent dat bij bijvoorbeeld een huwelijk van veertien jaar, waarbij de kinderen minimaal 13 jaar oud zijn, bovenstaande regelgeving niet van toepassing is. Voor deze groep gaat dan een maximale alimentatietermijn van vijf jaar gelden. De criteria hiervoor lijken willekeurig gekozen en brengen rechtsongelijkheid met zich mee.

Dit laatste kan worden ondervangen door de zogeheten ‘escape clausule’. Daarin wordt de mogelijkheid geboden de alimentatietermijn te verlengen. Deze mogelijkheid is ruim geformuleerd – veel ruimer dan in de huidige wet – en zal naar mijn verwachting voor meer gerechtelijke procedures en langdurige discussies zorgen. Dat betekent volgens mij voor geen enkele partij vooruitgang.

Het vraagstuk van partneralimentatie blijft maatwerk, dat binnen de huidige wet- en regelgeving – zowel in een gerechtelijke procedure als in een scheidingsmediation – voldoende gegeven kan worden. Daar is geen herziening voor nodig. En wie zekerheid wil, kan het beste via mediation of een overlegscheiding maatwerkafspraken maken of een afkoopsom alimentatie overeenkomen Dat scheelt discussies achteraf.