Wat is er mis met een prettig leven?

Alcohol

Wat ik - wederom - mis in de nieuwe berichtgeving over nieuwe studies omtrent levensverwachting en alcoholgebruik is quality of life gedurende de levensjaren dat men kan en mag leven. Zelfs één glas per dag zou al een levensverkorting geven. In een tijd dat velen afscheid willen nemen op hogere leeftijd van een ‘voltooid leven’, valt het vreemd dat in de fase toen het leven nog leuk was een aantal zaken ontraden worden, die kunnen bijdragen aan een prettig leven, om er later hopelijk een paar jaartjes bij te winnen. (Meer is het niet volgens de statistiek, dus geluk hebben kan ook nog)

Ik heb het niet over overmatig drank- of drugsgebruik, maar over een aantal zaken die door veel mensen als aangenaam worden ervaren. Wanneer men alleen voor een hoge kalenderleeftijd gaat, dan lijkt het het beste om te vertrekken uit Nederland en te verhuizen naar een gezonder klimaat zonder luchtvervuiling en fijnstof door verkeer, luchtvaart, veeteelt, stress et cetera. Ik ben reuzebenieuwd naar een statistisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar het effect op de levensverwachting wanneer bijvoorbeeld alle vaak zinloze vakantie- en weekendvluchten verboden gaan worden. Hoeveel levensverkorting is dat ons eigenlijk waard?

Huub Corbeij, Breda

Bejaardenzorg

Het wordt hoog tijd dat Hugo Borst, Carin Gaemers en Adelheid Roosen worden onderscheiden met een lintje van zéér hoge categorie, vanwege hun onbaatzuchtige en geweldige inzet voor humane ouderenzorg!

Ton Schillemans, Breda

Zonneparken

In plaats van op boerendaken, verschijnen er nu vooral op landbouwgrond zonnepanelen (BN DeStem, 18 april). Dat is ook voor de natuur geen goede zaak. Een grote speler zegt dat zonnepanelen op daken geen optie is, omdat Nederland zo niet snel genoeg duurzaam wordt. Hij vergeet echter dat als de subsidieregeling na 15 jaar afgelopen is, de zonnepanelen op deze gehuurde landbouwgronden het veld moeten ruimen voor aardappelen, tarwe en suikerbieten. Kabels, funderingen, constructiewerk en de panelen zijn dan allemaal kapitaalvernietiging. Op boerendaken mogen vanwege het moeilijkere installatiewerk de installatiekosten hoger zijn, het verschil is wel dat de panelen daar na 15 jaar nog stroom kunnen blijven produceren en het leggen van nieuwe panelen op de bestaande dakconstructie goedkoper is. Gezien zonnepanelen alleen maar goedkoper worden, zal men het over 15 jaar immers zonder subsidie moeten doen.