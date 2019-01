Wat is de erfenis van Paul Polman (Unilever)?

GASTOPINIE Geen kernener­gie? Maar wat dan wel?

29 december In 2030 willen we CO2-neutraal zijn, maar is dat haalbaar? De tijd vliegt en een definitieve oplossing ligt er nog niet. Met kernenergie kunnen we tijd winnen, maar willen we dat? Zeker is inmiddels dat de tijd de grootste vijand is in de strijd tegen CO2-uitstoot.