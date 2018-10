Kapelletje

Het Gertrudiskapelletje in Geertruidenberg is kort en klein geslagen. Terecht heeft men daar geen woorden voor. Wie er achter zit is een raadsel. Dronken lieden? Hier blijkt maar weer eens hoe weinig fatsoen sommigen onder ons hebben. Wat Gij niet wilt, dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet. Hoe zouden deze dronkenlappen, laten we daarvan even uitgaan, het vinden als zomaar willekeurige mensen hun voordeur intrappen, hun zorgvuldig aangelegde tuin vernielen of een steen door de ruit gooien. Vast en zeker niet leuk en dat zouden ze ook veroordelen.

Alom heerst een mentaliteit, die nodig op de helling moet. Drank en drugs, ze maken meer kapot dan ons lief is. Laten wij maar eens beginnen om mensen in het openbaar te corrigeren, als ze zich gedragen als aso’s. Wellicht helpt dat. Als men het niet van huis uit meekrijgt, dan maar op andere wijze.

Henny Iseger, Breda

NAC

Quote Zijn vier officials echt niet in staat juiste beslissin­gen te nemen? Moet daar de VAR ook nog bijkomen? Cees Huijssoon Evenals Rob van Wieringen (zie BN DeStem van vorige week zaterdag) bezoek ik ook al een kleine 40 jaar de thuiswedstrijden van NAC. Het zal wel mijn laatste seizoenkaart zijn, want met 8 kruisjes gaat de leeftijd meetellen. In die 40 jaar heb ik van alles meegemaakt bij NAC. Van het gooien met een asbak naar grensrechter Matena in 1979 tot het in brand steken van de tribune aan de Beatrixstraat. Er was altijd wel wat en jawel er werd ook nog gevoetbald.

Dikwijls verloren maar dat hoorde erbij, de supporters bleven komen. Misschien ook wel leren verliezen, want dat hoort er ook bij in het leven. Wat dat betreft word je bij NAC niet gauw een verwende supporter. Al die momenten kunnen ze me niet meer afnemen. En dat zonder het novum VAR, waarbij ik denk dat we wat de arbitrage betreft aan het afglijden zijn. Zijn vier officials echt niet in staat juiste beslissingen te nemen? Moet daar de VAR ook nog bijkomen, waardoor NAC de laatste twee wedstrijden werd benadeeld? We krijgen toch geen klassenjustitie?

Paul Rüpp is sinds 2009 bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool.

Geen diploma meer

Het onderwijs van de toekomst: geen diploma meer? Betekent dit dat er ook geen punten, waarderingscijfers, worden gegeven in de toekomst? Toen ik 30 jaar geleden afstudeerde in Utrecht ontstond ‘de trend van de toekomst’: geen of weinig cijfers voor studieresultaten.

Wel een diploma maar met de aanduiding: ‘voldoende’ voor een aantal vakken. Gevolg: enkele medestudenten wilden onderzoek doen en promoveren. Echter door het ontbreken van cijfers was dit niet mogelijk. Kan in deze toekomst ‘zonder diploma’ een student nog naar vervolgonderwijs?

Ik mis in het interview met Avans-bestuursvoorzitter Paul Rüpp de mogelijke nadelen van het studeren zonder diploma.