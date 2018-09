Niets geleerd

Ik weet maar al te goed wat de crisis voor mij heeft betekend. Door het pompen van geld door de Europese Centrale Bank (ECB) in de economie, krijgen gepensioneerden te weinig pensioen dat al tien jaar niet aan het prijspeil is aangepast. Voorts zijn de middeninkomens door Rutte en consorten zwaar tekortgekomen tijdens de crisisjaren. De VVD heeft de hoge inkomens goed beschermd en de linkse partijen hebben alleen de minima gepamperd in hun nivelleringswoede. Zowel banken als retail en handel hebben niets geleerd van de afgelopen crisis, waarbij de belastingbetalende burger slechts machteloos kan wachten op de volgende economische crisis, die ontegenzeggelijk op komst is. Zelfs economen op regeringsniveau schijnen schouderophalend te blijven toezien.

Spaargeld

De economie draait weer op volle toeren. Huizen worden verkocht als zoete broodjes. Gebrek aan geschoold personeel in de bouw. Het is was een tijd anders. In Den Haag wordt met miljoenen en miljarden gegoocheld. Wat gaat het goed. Het was anders. Voor de crisis was er nog AOW op je 65ste. Nu gaat dat voorbij de 67 jaar. Maar slechts een klein deel is daarvan echt slachtoffer. De massa kan op het eind van zijn loopbaan niet meer mee in het arbeidsproces en raakt in de WW of, nog erger, in de bijstand. En dat kleine AOW-percentage zit met een pensioengat dat men kan opvullen met het zuur verdiende spaargeld. Zijn we er op vooruitgegaan? Hoeveel zijn de ziektekosten niet gestegen? En de voorspelling is weer 10 procent opslag. De btw verhogen van 19 naar 21, en van 6 naar 9 procent. Zo pakken ze iedereen in het levensonderhoud. De dividendbelasting kan weg, kost maar twee miljard. Zo blijft er een bureaustoel gereserveerd bij de multinationals. Toch heeft de politiek het niet makkelijk, want hoe kunnen we meer verdienen aan waterstof dan aan fossiele brandstof ? Daar zullen ze snel uitkomen neem ik aan. Bedankt Mark en kompanen.

Ludo Elst, Achtmaal

Eigenbelang

De oorzaken voor de financiële crisis – ook die van de volgende – zijn dezelfde die ten grondslag liggen aan klimaatverandering, ongelijkheid, ontbossing, het uitsterven van diersoorten, armoede, obesitas, religieuze en politieke spanningen, oorlog et cetera. Belangrijkste oorzaak zit in ons hoofd, waar een oud gedeelte (dierenbrein) lastig samenwerkt met een nieuw gedeelte (mensenbrein). Deze weeffout zorgt voor angst en wantrouwen voor andere mensen, bevolkingsgroepen, denkbeelden, religies, bedrijven et cetera. Dat heeft weer gezorgd voor een structuur van onze samenleving die op korte termijn en eigenbelang is gericht. Veel mensen zien dit, maar bijna iedereen voelt de weeffout aan. Goede doelen en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) doen goed werk om de symptomen van de weeffout te herstellen. Maar dat is niet genoeg om een samenleving te creëren die gericht is op lange termijn en gezamenlijk belang. Helaas gaat het nog een paar honderd duizend jaar duren voordat ons brein effectiever gaat werken. Dus hebben we een andere oplossing nodig, die volgens mij alleen door wereldwijde samenwerking mogelijk is. Zolang we ons blijven richten op eigenbelang (landen) of symptoombestrijding (NGO’s, goede doelen) lukt het niet.

Gerd-Jan Frijters, Etten-Leur

Armoede

Doe wel en zie niet om, is het idee dat ik heb bij veel mensen in 2018. Hoewel, dat ‘wel doen’ bedriegt, we hebben niets geleerd van de economische crisis. Velen doen wat binnen ieders mogelijkheden ligt, ook al moet daarvoor diep in de buidel getast worden of geld geleend, terwijl we diep in ons hart weten dat het bedrag te hoog is. Gedreven door economische politiek worden we de hoek ingedreven om mee te doen en niet onder te doen voor een ander. Sociale armoede is mede hierdoor groeiende. Hoe lang duurt het nog dat hier ook geld-armoede bij komt? Kijk liever eens om en spring niet hoger dan je kunt! Spaar meer voor je iets koopt en je zult een komende crisis makkelijker overleven. Het kan een crisis zelfs verzachten of gedeeltelijk voorkomen!

Ad van Oerle, Baarle Nassau

Te veel geleend

Nee! ‘We’ hebben niet geleerd van de economische crisis! Velen zagen hun spaargeld in rook opgaan door frauduleuze bankpraktijken en moesten het met een compensatie van de regering doen. Om nog maar te zwijgen van de investeringen in rommelhypotheken. Er wordt te snel en veel geleend door burgers, omdat sparen niets opbrengt! De banken, schuldig aan de crisis, werden door de belastingbetaler gered, maar gaven zodra ze de kans zagen topmanagers weer bonussen. Nu krijgen de banken hun geld goedkoop van de Europese Centrale Bank, dus ook de bank van de burgers, terwijl hun kleine spaarder amper rente krijgt en de AOW’er zijn bedrijfspensioen al jaren ziet afgeroomd.

Banken lenen geld weer uit tegen zeer lage rentes in de vorm van hypotheken. Resultaat: zodra de rente stijgt ontstaat hetzelfde probleem: te dure huizen met een te hoge hypotheek die velen niet meer kunnen opbrengen. Dus: verplichte verkoop of executie.