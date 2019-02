‘Wat een rake column over de ‘Rabomannetjes’’

Rabomannetjes

Wat een goede en rake column over de Rabomannetjes van Yolanda Sjoukes vrijdag 25 januari in BN DeStem. Het ergste van deze zaak is dat deze mannen zo geïndoctrineerd zijn, dat ze zonder schaamte of betraande ogen dit sprookje vertellen. Ze denken echt dat klanten/consumenten zo dom zijn, dat ze niet doorhebben dat hun verhaal kant noch wal raakt. Nog erger is dat veel van deze mannetjes (en vrouwtjes) in Nederland directie- of politieke zetels bezetten en dat ze deze strategieën gebruiken om wat krom is recht te praten. Een goed ingestudeerde lach is daarbij onontbeerlijk.

Rob Bal, Roosendaal

Spijbelen

Columniste Nynke de Jong noemt in BN DeStem van 25 januari het hoopvol dat scholieren spijbelen vanwege het klimaatbeleid. Spijbelen is nog altijd strafbaar. Schoolverzuim is immers alleen toegestaan bij ziekte, schorsing, religieuze feestdag, huwelijk of begrafenis. Als je wilt protesteren kan dat dan niet in je 'eigen' tijd. Zouden scholieren ook mogen spijbelen als protest tegen bijvoorbeeld islamisering? Zoals het feit dat je geen vrij krijgt op de verjaardag van 'profeet Geert'?

Leon Nelen, Kruisland

Politie

Op pagina 2 in BN De StemStad en Streek van 25 januari stond: Bewoner betrapt in zijn woning een inbreker op heterdaad. De via 112 gebelde politie kwam met zeven (!) auto's ter plaatse. De inbreker werd echter niet aangetroffen. Een fraai staaltje van slechte communicatie en coördinatie. 7 auto's (14 agenten): waren 2 auto's met 4 agenten niet genoeg? Is er geen commandocentrum dat zaken centraal regelt? Kennelijk is er voldoende capaciteit. Enthousiasme ten over, efficiëntie te weinig. Begrijpelijk dat het korps klaagt over tekorten aan mankracht en geld. Bij Flikken Maastricht lossen ze met twee auto's en vier agenten twee zaken binnen twee uur op!

Frans-Jan Moonen, Dinteloord

Huisman (1)

In BN DeStem Z stond zaterdag 26 januari een artikel over de affaire Huisman en of er lering uit was getrokken. De feiten: Oosterhout had een burgemeester die te veel dronk, tijdens besprekingen in slaap viel en handtastelijk was naar vrouwen. De wethouders, een aantal fractievoorzitters en raadsleden en de ambtelijke top hebben dit jarenlang geweten, maar er niets aan gedaan. De burgemeester is uiteindelijk (met behoud van wachtgeld!) opgestapt.

Er is een extern onderzoeksbureau aangetrokken, dat concludeert: er is niet zorgvuldig gehandeld, het functioneringsgesprek moet voortaan anders en nóg enkele gemeenplaatsen. Mijn idee: slappe conclusies, mede het gevolg van de door de raad geformuleerde, slappe onderzoeksopdracht. De eerst verantwoordelijke voor dit drama is en blijft Huisman zelf. Maar de zwijgers op het gemeentehuis, die zelfs na jaren wangedrag van de burgemeester niet hun verantwoordelijkheid hebben genomen door deze zaak aan de kaak te stellen, hadden ook aangesproken en zo nodig aangepakt moeten worden. Nu komen ze ermee weg. ,,Het is voorbij, streep eronder", ging nestor-raadslid Hoosemans in het artikel vragen van de journalisten uit de weg. En de burger? Die heeft weer het nakijken.

Volledig scherm Voormalig burgemeester van Oosterhout, Stefan Huisman. © Ron Magielse Frans Brekelmans, Oosterhout

Huisman (2)

De minister heeft op grond van zwaarwichtige redenen, artikel 42.3 APPA, het predicaat eervol aan het ontslag van burgemeester Huisman onthouden. Dit heeft geen financiële gevolgen. Dit reglement ontkoppelt hoog-te vergoeding volledig, tenzij sprake is van gevangenisstraf als reden voor einde overeenkomst. APPA zou op dit punt door de centrale overheid voor toekomstige gevallen veranderd dienen te worden. En vergoeding zou geweigerd moeten kunnen worden in omstandigheden vergelijkbaar aan een dringende reden uit het gewone arbeidsrecht, met daaraan gekoppeld een mogelijkheid van toetsing. Nu spreekt niemand meer over een aanpassing. Ook Kamerlid Ozutok kent de huidige van toepassing zijnde APPA regels niet!

De hoogte/duur van de uitkering is een te weten punt. Daarvoor is primair de juridische ontslagdatum een punt, zijnde tijdstip besluit minister? Nu zou het gaan over 38 maanden, maar voor Huisman gold een duurdere overgangsregeling. In het artikel mis ik iets over het functioneren van de vertrouwenspersoon/-commissie binnen het gemeentelijk apparaat. Hoe is dat nú geregeld en naar wie moet een ambtenaar nu toe met een klacht over hem/haar overkomen Me Too-gedragingen? Een medewerker van de gemeente verdient een veilige werkplek. Als de raad dit niet bewaakt, moeten de burgers dat maar doen!