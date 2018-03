Wat denkt u?: Ik voel me veiliger met camera's om mee heen

Geef uw meningOp steeds meer openbare locaties hangen camera’s. In binnensteden, winkels, sportcentra en langs autowegen: Big Brother is watching you. Momenteel laait de discussie weer op over bescherming tegen ongewenste voyeurs, omdat er online beelden zijn geplaatst van blote saunabezoekers. Bespied kunnen worden, geeft een onprettig gevoel. Maar camera’s hangen er vaak niet zonder reden. Om onze veiligheid te waarborgen bijvoorbeeld. Of is dat quatsch?