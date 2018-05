Wat bezielt een kind van veelal goede komaf om zich te laten vernederen?

Volledig scherm De thuisbasis van studentenvereniging Vindicat in Groningen. © ANP

Vindicat

Corpsballenverenging Vindicat raakt een subsidie van 33.000 euro kwijt, omdat zich weer een incident heeft voorgedaan waarbij iemand (licht)gewond is geraakt. Eigen schuld dikke bult zou je zeggen. En er zou niets aan de hand geweest zijn als dit niet naar buiten was gekomen. Maar zie hier VVD’ers in opleiding: als het niet in de krant komt, is er niets aan de hand!

Maar wat bezielt een jongen of meisje van veelal goede komaf om zich te laten vernederen? Om ontgroeningsrituelen te ondergaan die middeleeuws lijken? Pijn lijden zodat jijzelf een jaar later de feuten pijn kunt doen? Uitgesteld sadisme? En wat gebeurt er nog meer in die veelal gesubsidieerde herenhuizen? ‘Niks bijzonders’, zegt de voorzitter van het clubje. ‘We hebben geleerd van onze fouten.’ En dit dan vervat in wollig taalgebruik zoals we dat ook van onze premier kennen, want er ligt een zak met geld aan de beschonken horizon.

Beste jongens en meisjes die zo graag feestjes organiseren: ga vakken vullen of rijdt pizza’s rond, bezorg de post zoals velen van jullie leeftijd. En breng dit verdiende geld naar een echt café, zuip het op, bral jezelf en je vriendjes gelukkig en geniet van je zelf betaalde kater, want als het aan mij ligt gaat er geen eurocent meer jullie richting op. Proost!

Paaseiland

Met grote verbazing las ik in het artikel over het Paaseiland (BN DeStem 9-05) over de myste­rieuze wereldberoemde beelden aldaar, dat ‘die allemaal met de rug naar de oceaan staan’. Want dat is onjuist. Mijn vrouw en ik hebben indertijd een uitgebreid bezoek aan Paaseiland gebracht en ik weet derhalve uit ervaring dat er zeven beelden met het ‘gezicht’ naar de oceaan staan.

Dat betreffen nota bene de zeven beelden van de foto in het krantenartikel. Een informatiemisser van formaat lijkt mij. Want deze zeven beelden zijn juist extra beroemd, omdat die als enigen op de oceaan uitkijken. Deze beeldenrij heet Ahu Akivi. Ik hoop dat de Nederlandse Paaseilandexpert die in het artikel wordt genoemd niet verantwoordelijk is voor deze ‘allemaal met rug naar de oceaaninfo’.

Stalbranden

Beste Carola, geachte minister Schouten. Recentelijk waren de zoveelste stalbranden. U hebt dat ongetwijfeld meegekregen. Op 10 mei zijn 23.000 kippen verbrand in Ospel, op 14 mei 11.000 kippen in Herthuysen. Weer veel dierenleed, maar ook de gezinnen in kwestie zijn zwaar de dupe. Oplossingen, zoals brandwerende bouw, gecontroleerde elektra, rookmelders, voldoende vluchtwegen en beschikbaar bluswater, alsmede het versneld afbreken van onverantwoorde, oude stallen, zijn uiterst noodzakelijk. De afgelopen tien jaar zijn meer dan 1,5 miljoen (!) dieren slachtoffer geworden.

Het verhoogde bewustzijn en aangescherpte beleid sinds 2014 voor nieuw stallen, heeft nog niet geleid tot minder branden en minder dierlijke slachtoffers. Dit jaar – het is pas mei – gaat de teller al richting 100.000 dode dieren. Stel als politiek en agrarische sector prioriteiten en laat het in de maak zijnde Actieplan Stalbranden zo snel mogelijk in werking treden.

Corrie van Schaik, Enkhuizen

Nepregels

Yolanda Sjoukes heeft het in haar column (BN DeStem 11 mei) over ‘nepregels’. Tijdens een spreekbeurt die ze gaf voor een vwo-5 klas vroegen de leerlingen waarom je een regel zou invoeren, als je hem toch niet kunt handhaven. Yolanda vond dat een goede vraag. Het lijkt me eerder een domme vraag! Er is in dit land namelijk geen enkele regel die gehandhaafd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de verkeersregels. Ook al levert handhaving van de regels problemen op, dan wil dat nog niet zeggen dat ze er niet moeten zijn.

Beekse Bergen

Na alle verwensingen tot de Franse toeristen en naar Fransen in het algemeen (‘Ze kunnen geen woord buitenlands lezen’), hier een ander geluid. Met de wetenschap dat Franse nummerborden altijd met twee letters beginnen én nooit een O hebben in de lettercombinatie, betwijfel ik zeer of het gezin dat in de Beekse Bergen uit de auto stapte Fransen waren, gezien het nummerbord van de auto. Ik miste daarbij ook een tweede streepje en het lettertype wijkt af. Om kort te gaan: ik ga er vanuit dat we hier zo maar eens met Kosovaren van doen hadden…