Wat bepaalt bij een rechtszaak (mede) de strafmaat?

Op 9 juli jongstleden bevestigt het hof een uitspraak van de Bossche rechtbank: 4 jaar onvoorwaardelijk voor een ernstige verkrachting. De verdachte was in hoger beroep gegaan.

Op de eerste plaats was bij het hof kansloos vrijspraak bepleit, waaraan het hof dan ook geen woorden vuil maakt. En vervolgens wordt een lagere straf bepleit. Nou sluit een eerder beroep op vrijspraak niet uit dat een lagere straf wordt bepleit, maar zo'n verzoek doet het niet lekker als het beroep op vrijspraak kansloos is. Dan is het toch alsof de verantwoordelijkheid door de verdachte voor de ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit niet wordt genomen. En dat blijkt onomwonden uit de uitspraak van het hof: verdachte heeft bij gelegenheid van de zitting waar het slachtoffer een slachtofferverklaring voorlas, geen berouw noch enig gevoel van empathie getoond met het slachtoffer.

Rechtvaardigen

Quote Er is weinig reden een lage(re) straf op te leggen als de verdachte geen berouw toont Je voelt ook dat er van alles wringt: je kunt nu eenmaal niet zo goed berouwvol zijn en empathie tonen als je eerst wilt worden vrijgesproken. Er gaat dus geen dag af van de door de rechtbank opgelegde straf, ook al was die wat hoger dan wat er in het landelijk overleg over strafmaten is afgesproken. Er waren diverse omstandigheden die een hogere straf rechtvaardigden.



Ik vroeg mij bij lezing ook af hoe en wat de voorbereiding door raadsman met de cliënt was geweest. Ik beland hier op een teer punt van de verdediging in strafzaken. Het is mij al veel vaker opgevallen dat rechters plegen af te wijken van de door het Openbaar Ministerie gevorderde straffen als bij de verdachte een positieve ontwikkeling is waar te nemen. Die ontwikkeling kan uit van alles blijken, bijvoorbeeld alle medewerking aan het opsporingsonderzoek, berouw tonen, empathie met het slachtoffer door via Slachtofferhulp contact te zoeken met het slachtoffer en/of aan te bieden de schade te vergoeden tot en met aantoonbaar het criminele pad te verlaten.

Het Openbaar Ministerie pleegt dan veelal toch te gaan voor de vergelding: deze misse daad moet, conform voor wat er voor staat, worden bestraft, terwijl rechters veel eerder constateren dat mede door de opstelling van verdachte de kans op recidive is afgenomen en dat slechts denken in termen van vergelding contraproductief is.

Op de eerste plaats wil ik sterk bepleiten dat rechters deze opstelling goed in de publiciteit neerzetten. De opstelling van de verdachte doet er toe als tot strafoplegging wordt overgegaan.

Er is natuurlijk weinig reden een lage(re) straf op te leggen als de verdachte geen inzicht toont in zijn foute handelen, maar de vergelding boet aan belang in als de verdachte dat inzicht juist wel toont.

'Mondje dicht'

Het tweede probleem is het gebrek aan kennis of en wanneer de rechter tot die lagere bestraffing over gaat. Advocaten plegen nog steeds te adviseren tot 'mondje dicht' en 'we zien wel of en wanneer er wordt gepraat'. Die opstelling draagt er niet toe bij dat een verdachte zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat hij heeft misdaan.

Quote De verdachte kan niet worden gedwongen bewijs tegen zichzelf te leveren De advisering door de advocaat kan nog verder gaan, namelijk ook het (mee) bedenken van een alternatief scenario afhankelijk van de in het dossier gepresenteerde bewijsmiddelen. Dit doet vragen rijzen over de moraliteit van de advocaat. Hij is er niet echt op uit dat het onrecht wordt hersteld, maar zal rechts- of linksom proberen de verdachte onder de beschuldiging uit te trekken.



Natuurlijk, de verdachte kan niet worden gedwongen bewijs tegen zichzelf te leveren; hij is niet verplicht op de hem gestelde vragen te antwoorden. Sterker nog, iedereen die hem in het kader van het strafrecht verhoort, dient mee te delen dat hij niet tot antwoorden verplicht is.

Dit geldt ook voor de verhorende rechter. Het is in de wet gekomen om elke mogelijkheid van dwang uit te sluiten (enige psychische dwang wordt wel toegelaten, maar fysiek is absoluut uit den boze). Maar dit wil niet zeggen dat als de verdachte zwijgt of liegt de rechter met die opstelling geen rekening mag houden.

Het wordt voor advocaten pas echt moeilijk goed te adviseren als er rekening mee moet worden gehouden dat de rechter (aanmerkelijk) milder zal straffen als de verdachte meewerkt en inzicht toont.

In de kern gaat het om een rechtspolitieke keuze. Het liberale uitgangspunt waarbij het ieder voor zich is: het gaat om ieders individuele recht. Daar tegenover staat een meer sociale collectivistische visie, dat ook een verdachte, wanneer die iets heeft misdaan, daarvoor tegenover de samenleving zijn verantwoordelijkheid neemt.