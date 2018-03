'Wachtgeldregeling aanpassen, en snel!'

LezersreactiesTientallen reacties kwamen er binnen op de kwestie over de wachtgeldregeling voor voormalig burgemeester Stefan Huisman van Oosterhout. De lezers van BN DeStem zijn het met elkaar eens: dit is niet uit te leggen aan burgers. Hier een selectie uit de inzendingen:

Onzinnig

Het is toch van de gekke dat je een cadeautje mee krijgt, op grond van ontslag omdat het functioneren ten enen male ontoereikend was. In het bedrijfsleven is dit absoluut niet aan de orde, en terecht. Het wordt tijd dat deze onzinnige wetsregeling wordt gewijzigd!

Aad van Dijk, Bavel

Geen recht

Iemand die zich zo misdraagt en oneervol wordt ontslagen heeft geen recht op een wachtgeldregeling, betaald van ons gemeenschapsgeld. Sowieso moet die wachtgeldregeling op de schop.

Ivo Naninck, Oosterhout

Schering en inslag

Het moet voor eens en voor altijd uit de maatschappij weggestreept worden, dat die zogenaamde hoge bomen een wachtgeldregeling krijgen bij disfunctioneren. Het is tegenwoordig schering en inslag met perikelen van de zogenaamde elite. De gewone burger, zoals we door de premier smalend genoemd worden, moet het doen met WW- of bijstandsuitkering, waarvan men amper kan rondkomen. Laat die hoge heren ook maar voelen hoe het is om in armoe te zitten, want spijt komt alleen ná de zonde. Altijd en eeuwig die grote verschillen, gecreëerd door elite én geloof. Er is door de eeuwen heen niet veel veranderd. Ook vroeger soigneerden die hoge heren alleen zichzelf en telde de burger niet mee.

M. Santegoets, Teteringen

Consequenties

Dat bestuurders wachtgeld krijgen is begrijpelijk. Echter nooit langer dan de gezeten termijn.Wordt men niet herbenoemd, dan kan de regeling in stand gehouden worden. Legt men zelf de functie neer, maximaal twee jaar. Blijkt dat men over de schreef is gegaan, maximaal één jaar. Als bestuurder weet je dat je een voorbeeldfunctie hebt, daar hangen consequenties aan.

Sinne Tolsma, Oosteind

Recht op niets

Ik vind het prima dat er een vangnet is voor burgemeesters, die – zoals het hoge bomen betaamt – veel wind kunnen vangen. Maar laten we dit, na deze affaire Huisman, vanaf nu per geval toetsen.

De heer Huisman had, als Oosterhout goed had geïnformeerd bij zijn vorige gemeente Hilvarenbeek, niet eens in Oosterhout aangenomen mogen worden. Want ook daar stond hij al bekend als burgemeester Baco. En het getuigt van struisvogelpolitiek in Oosterhout, dat hij niet alleen is aangenomen, maar ook aan een tweede termijn mocht beginnen. De heer Huisman had niet alleen een alcoholprobleem, hij is ook dronken geweest op piketdienst, viel door zijn drankprobleem vaak in slaap, én kon niet van de dames afblijven. Hij kwam van vakantie terug om zijn ontslag in te dienen, kennelijk in de veronderstelling dat ze hem niets konden maken dankzij de riante wachtgeldregeling: 10 jaar lang vorstelijk doorbetaald worden door de belastingbetaler van Oosterhout is van de zotte.

De heer Huisman heeft zelf ontslag genomen en verdient gezien zijn recente geschiedenis én het door de minister verleende niet eervolle ontslag, recht te hebben op niets. Géén regeling, geen WW, maar gewoon solliciteren net als iedere andere sterveling. Tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd toe.

Bert de Hoogh, Dongen

Boeten

Die regeling gaat dus betaald worden door de burgers van de gemeente Oosterhout, waardoor er minder geld over blijft voor bijvoorbeeld minima, Wmo en andere sociale voorzieningen. Wie fout is, moet boeten! De gewone man wordt ook op straat gezet als hij iets heeft misdaan in zijn functie. Huisman heeft vast een appeltje voor de dorst, waardoor hij ook niet in de bijstand hoeft. Misschien kunnen de gemeenteraadsleden zelf een bijdrage aan zijn wachtgeldregeling leveren! Ook zij zijn schuldig!

Corry van Bavel, Oosterhout

Oneerlijk

Ik vind het een belachelijke regeling. Allereerst hebben ze aan de top al een riant salaris. Soms zes keer meer dan een gewone burger. Dat is meer dan voldoende beloning voor het uitvoeren van een taak die je zelf verkiest. Als je dan ontslagen wordt, moeten voor alle Nederlanders dezelfde regels gelden. Dus bij ontslag wegens wangedrag heb je het aan jezelf te danken dat je geen inkomen en werk meer hebt. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten!

Vaak lukt het die lui sneller om iets nieuws te vinden, dan een gewone werknemer die wegens bezuinigingen zijn baan is kwijtgeraakt. Ik denk overigens niet dat ze deze kip met gouden eieren zullen ombrengen, want de belastingbetaler hoest het geld wel weer op.

W. Paaschen, Breda

Verwijtbaar

Burgemeester Huisman is tijdens het uitoefenen van zijn ambt over de schreef gegaan. Dat is verwijtbaar gedrag waar ontslag op staande voet op volgt. Bij ontslag op staande voet heb je geen recht op ww. Dan ook geen recht op een wachtgeldregeling!