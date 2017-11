Waarschuwing bij Heel Holland Bakt? We weten zelf best wat goed is (of niet)

Eigen lijf

Laat mensen toch zelf hun verantwoordelijkheden nemen en dragen. De reactie van Peter van der Velden vind ik overdreven. Behandel mensen niet als kleine kinderen. Bij alcohol of drugs, middelen waarmee je ook anderen kunt raken, zijn dit soort signalen op zijn plaats. Maar voor je eigen lijf en leven ben je zelf verantwoordelijk.

E. Prince, Bergen op Zoom

HHB 2.0

In de openingstoespraak van de Wereld Diabetes Dag in Breda waarschuwde oud-burgemeester Peter van der Velden – terecht – voor de gevolgen van een ongezond leef- en eetpatroon. Het ging over kwaliteit versus kwantiteit, over vers versus ingeblikt, over snel versus tijd maken voor je maaltijd. Er waren kleine, gezonde hapjes: een taart zonder suiker, een cake van groen-te, een snack van tomaatjes met mozzarella. En iedereen mocht proeven en kreeg recepturen mee naar huis. De reacties waren positief, maar ik verwacht dat waarschuwen toch weinig zin heeft. We zijn met zijn allen buitengewoon bedreven in het wegkijken van opgeheven vingertjes. Maar wat zou het fantastisch zijn als we HHB 2.0 gaan beleven: Heel Holland Bakt Gezonder. En dat we daarmee diezelfde miljoenen kijkers kunnen prikkelen. Dat lijkt me een mooie uitdaging. Ik meld me vast aan!

Zelf verantwoordelijk

Vanuit zijn achtergrond als suikerpatiënt snap ik dat Peter van der Velden zich inzet voor de gezondheid van anderen. Ik ben zelf ook suikerpatiënt en let de hele dag op wat ik eet en drink. Maar zo af en toe neem ik wel eens wat extra. Anders vind ik het niet vol te houden. Ik vind het mijn eigen verantwoordelijkheid om niet te vaak uit de bocht te vliegen. Dus Peter laat het aan de mensen over hun verstand te gebruiken. Niet te veel betuttelen is mijn devies.

Peter Essenberg, Made

Niet nadoen!

Het moet niet gekker worden. Mensen worden toch verondersteld nog zoiets als gezond verstand te hebben. Nog even en er komen waarschuwingen bij oorlogsfilms of bij een documentaire over zelfmoord (niet nadoen!). We worden van alle kanten beschermd en de ervaring leert, dat het geen enkel effect heeft. De gemiddelde consument/kijker is dan misschien wel niet erg slim, maar ook niet volkomen achterlijk.

Bij de kern

Er is een verschil in aandacht vragen in algemeen belang en in de aandacht willen komen. In mijn optiek is het laatste het geval. Betutteling, dat is het. Willen we het probleem bij de kern aanpakken, dan moet zo’n waarschuwing er al bij de bakker op komen. En pak dan meteen alles aan dat gevaar kan opleveren: waarschuwingen bij de snackbar, Mc-Donald’s, de snoepafdeling in de super, Jamin en wat de denken van feestdagen als Sinterklaas, Kerstmis, Suikerfeest. Al is je bedoeling goed, Peter van der Velden, dit gaat hem niet worden.

Idia Imandt, Bergen op Zoom

Cultuuromslag

Peter van der Velden vroeg tijdens de bijeenkomst vooral aandacht voor het toenemende aantal mensen met diabetes en de consequenties daarvan voor de volksgezondheid. Dit is een belangrijk punt. Om afname van het aantal diabetici te realiseren, is een cultuuromslag nodig, vergelijkbaar met het terugdringen van roken. Supermarkten liggen, zeker in deze periode vol aanlokkelijk snoepgoed en andere lekkernijen. Dit mag en het past in onze cultuur, maar het kan best wat minder en pepernoten hoeven ook niet al in de zomer in de schappen te liggen.

Kinderen ontwikkelen hun smaak op jonge leeftijd. Jong geleerd is oud gedaan. Sport- en schoolkantines kunnen gezondere voeding aanbieden. De Diabetesvereniging kan een belangrijke rol spelen bij de gedragsverandering die nodig is om resultaat te boeken. Of een disclaimer op de tv effect heeft, weet ik niet. Ik denk dat er vooral tijd en inspanning nodig is om tot een gezondere leefstijl te komen.

Niet mee bemoeien

Laat Peter van der Velden zich lekker niet bemoeien met Heel Holland Bakt, een van de weinige tv-programma’s die de mensen echt waarderen. Ik word misselijk van al die betuttelingen van de laatste jaren. Moeten de banketbakkers straks in hun winkel de klanten waarschuwen dat taart en zoetigheden niet goed voor ons zijn? Waar eindigt dit?

Overdreven

Het verhaal van Peter van de Velden – oud-burgemeester van Bergen op Zoom en Breda – inzake Heel Holland Bakt, vind ik nogal overdreven. Het zou raadzamer zijn dat hij zelf eerst eens minstens 30 kilo zou afvallen, alvorens dergelijke uitlatingen te doen over een van de best bekeken programma’s op tv. Het afvallen zou hem erg ten goede komen als diabeet.