Waarop is die notering in de lijst van meest gelukkige landen gebaseerd?

Gelukkig land?

Nederland staat op nummer vijf in de lijst van meest gelukkige landen ter wereld. Ik vraag me af waarop dit gebaseerd is. Eén op de negen kinderen leeft in armoede, gaat zonder ontbijt naar school; veel gezinnen hebben schulden; huurprijzen worden onbetaalbaar; agressie, zelfs doodsbedreigingen, nemen toe; politici die beveiligd moeten worden; ziekenhuizen vallen om; verzorgers en handhavers zijn hun leven niet veilig; zedenschandalen; dumping van gevaarlijk drugsafval; verzakking van huizen, niet alleen in het gasgebied, ook elders door de lage waterstand; discriminatie, vooral Joden zijn weer de kop van Jut; tweedeling in onze samenleving; onbetaalbare energierekeningen; onveiligheid; verkeersdoden; klimaatverandering; ... Wat zijn we toch een gelukkig landje!

Ton Schillemans, Breda

Populisme

De moedige Turkse journaliste Ece Temelkuran waarschuwt ons in BN DeStem van 2 april voor het opkomend populisme van Thierry Baudet. Maar haar waarschuwing komt jaren te laat, want in het moderne Nederland is populis-me geëvolueerd tot pseudo-populisme oftewel draaideur-populisme. De heersende politieke partij kiest namelijk enkele weken voor de verkiezingen de zij-de van het volk (Latijns: populus). Dit gaat met krachtige uitspraken, ferme toezeggingen en mooie beloftes. Maar na de verkiezingen laat de draaideur-populist zijn ware aard zien en blijkt een multinationalist in hart en nieren. De verdere populistische kenmerken, die Temelkarun beschrijft, zoals het vertellen van mythes (het breekbare vaasje), steunen van het grote geld en het onbeschaamd liegen, zien we ook hier terug. En zelfs dat mensen alleen nog maar kunnen lachen om wat er gebeurt, omdat ze niet meer weten hoe ze moeten terugvechten, is ook hier dagelijkse praktijk. Het enige verschil is dat we Turkije een dictatuur noemen en Nederland een democratie.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Vogelvrij

Het geweld tegen politieagenten is in 2018 de 10.000 keer gepasseerd. Justitie geeft tot nu toe enkel taakstraffen, wat een lachertje is. Agenten worden op straat uitgescholden, aangerand, beledigd, bedreigd. Minister Grapperhaus van Justitie gaat eindelijk eens kijken wat er moet gebeuren. Dus over een twee tot drie jaar komt er misschien een oplossing. Ondertussen vraagt een agent, en ook zijn partner thuis, zich af of hij of zij gezond weer thuiskomt. De dader komt na het belagen van een agent in de slachtofferrol terecht.

Er is geen slechtere werkgever dan de overheid. Dat blijkt bij Defensie, de Belastingdienst, gemeenten, hulpverleningsinstantie, et cetera… Bijna dagelijks zijn er schietpartijen in onze hoofdstad en premier Mark Rutte maar zeggen dat we in een mooi en veilig land leven. De Nederlander heeft niet voor niets op Baudet van Forum voor Democratie gestemd. Veel politici in Nederland staan er alleen maar voor zichzelf, om door te kunnen stromen naar een baan als commissaris of directeur bij de EU of andere instelling.