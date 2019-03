‘Waarom wordt partneralimentatie niet afgeschaft?’

Partneralimentatie

Hierbij een reactie op de gastopinie Wat is er mis met de wetgeving rond partneralimentatie? Wanneer je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doe je dit niet met zijn tweeën maar met zijn drieën. Als je partner je misbruikt heeft, vervolgens vertelt dat deze niet meer van je houdt en wil scheiden, beland je in een emotioneel zwaar traject om je relatie af te sluiten. Tijdens dit traject wordt duidelijk wie die derde is: de overheid. Deze heeft je opgezadeld met een zorgplicht die ook na je scheiding doorloopt.

Natuurlijk kun je met mediators/advocaten/rechters de partneralimentatie beperken. Dit is een ingewikkeld traject waarbij aanpassing nadien alsnog mogelijk is als je ex-partner bijvoorbeeld in de bijstand komt. Ik kan geen andere situatie bedenken waarbij een slachtoffer van misbruik de dader moet betalen of 12 jaar lang het risico loopt deze alsnog te moeten betalen. Waarom wordt partner-alimentatie niet afgeschaft? Dit scheelt vast een hoop vechtscheidingen en dan kan het geldverslindende circus van mediators/advocaten ook vereenvoudigd/gesloten worden.

Marcel Vissers, Breda

Lage rente

Volgens hoogleraar economie Van Wijnsbergen (BN DeStem, 13 maart) is onder andere de vergrijzing de oorzaak van de lage rente. Wij grijsaards zouden excessief sparen en te weinig uitgeven, waardoor de economie zou achterblijven. Maar dat ziet hij verkeerd. Door de rente kunstmatig extreem laag te houden, zoals de Europese Centrale Bank doet, worden de schulden van de zuidelijke Europese landen weggeïnflateerd en daar tegenover verdampen de spaarcenten en pensioenen van onze gepensioneerden. Wanneer je jaar op jaar minder te besteden krijgt, wordt je vanzelf voorzichtiger met je uitgaven. Dus het excessief sparen is niet de oorzaak, maar het gevolg van de lage rente. Ik raad de heer Van Wijnsbergen dan ook aan zijn economieboeken voortaan van voor naar achter te lezen en niet andersom.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Bomenkap (1)

Niels Herijgens, ik ben het volkomen met u eens dat het onzin is om langs N-wegen bomen te kappen, zogenaamd vanwege de verkeersveiligheid. Als automobilisten hun snelheid aanpassen en nuchter achter het stuur kruipen gebeuren er veel minder ongelukken. Langs de Leurseweg tussen Breda en EttenLeur staan ook veel bomen. Daar fiets ik langs als ik naar Etten-Leur rijdt. Als daar bomen gekapt worden, wie beschermt dan de fietsers tegen dronken of onverantwoord rijdende automobilisten? Hebben politici daar weleens over nagedacht?

Nico Borst, Breda

Bomenkap (2)

In een verslag op tv zagen wij dat de totale boomkap in Nederland groter is, dan die van de bomenkap in de regenwouden van Brazilië. Verbijsterend nieuws! Bij onderzoek in de verslagen van de Tweede Kamer ontdekte ik dat er niet één volksvertegenwoordiger wakker geworden is om dit aan te kaarten en te stoppen. Onbegrijpelijk!

Hele stukken bos worden in Nederland gekapt, terwijl er met grote spoed veel CO2 moet worden geresorbeerd en dus gereduceerd. Staatsbosbeheer kapt bomen om heide voor vlinders en hagedissen te kweken. Maar bomen zijn de grootste CO2-vangers en geven ons er zuivere O2 voor terug. Als oplossing zouden we langs wegen eenvoudig snel groeiende populieren kunnen planten. Kale populieren stokken die je in de grond steekt, maken zelf wortels aan, groeien snel en hebben veel blad. Als ze boom zijn, werken ze ook prima als geluiddempers. Aan de gang dus! Wie komt er in actie? Enkel schoolkinderen op Boomfeestdag?

Volledig scherm Scholieren demonstreren voor een beter klimaatbeleid. © MARTIJN BEEKMAN Jan Monden, Bavel

Stakende scholieren

Steeds meer scholieren staan op de barricade voor het milieu: Optie één: Ze demonstreren; ze maken zich oprecht zorgen over het milieu. Optie twee: Ze demonstreren; het milieu interesseert ze niet, maar een dagje geen school is altijd fijn. De volgende demonstratie moet maar eens op zaterdag zijn; ben benieuwd hoe druk het dan is.....!

W. van Dis, Breda

Parelpad

Lezers waarderen ongetwijfeld de route-pagina elke donderdag in uw krant, maar verwachten wel dat de informatie volledig is. Voor zijn tocht door Oudenbosch (BN DeStem, 14-3) heeft de schrijver zich niet goed ingelezen of laten voorlichten en zich meer geconcentreerd op de aludoppen op straat, dan op de zwartgouden Parelpad richtingsbordjes. Anders zou hij de twee parels aan de Fenkelstraat 24 & 26 – de Protestantse Kerk (1819, oudste gemeentelijk monument) en de pastorie (1562, rijksmonument) – niet gemist hebben. De Protestantse Kerk is van half mei tot eind september op zaterdagmiddag open voor bezichtiging. Hopelijk zijn dan ook de aludoppen in de Fenkelstraat aangebracht.