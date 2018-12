Waarom morrelen aan de burgemeester?

door Julien van Ostaaijen

De aanstellingswijze van de burgemeester wordt uit de grondwet gehaald. De betekenis van dit besluit van de Eerste Kamer zal aan veel mensen voorbij zijn gegaan. Momenteel is het zo dat de gemeenteraad de burgemeester kiest (op papier is dat overigens de Kroon, maar die volgt altijd de voorkeur van de gemeenteraad). Via een wet kan dat nu veranderd worden. Zo zou het zomaar kunnen dat in de toekomst de inwoners van een gemeente kiezen wie burgemeester wordt. Of de provincie. Of de wethouders. Maar hebben we eigenlijk iets aan een dergelijke verandering?

In mijn boek Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie beargumenteer ik dat de gebrekkige verbinding tussen samenleving en bestuur een van de belangrijkste problemen van de lokale democratie is. Enerzijds ontbreekt het veel inwoners aan kennis over de lokale democratie en willen weinig inwoners zich voor de lokale politiek inzetten. Anderzijds zijn lokale politici terughoudend in het overdragen van echte invloed aan de samenleving. Dergelijke problemen hebben vooral met houding, functioneren en betrokkenheid van mensen te maken. Zowel van inwoners als van politici. Het veranderen van de aanstellingswijze van de burgemeester zoals naar een door de inwoners gekozen burgemeester kan deze zaken in theorie veranderen. Toch heb ik drie bedenkingen dat dit tot een kwalitatief betere lokale democratie zal leiden.

Positieve waardering

Allereerst is de aanstellingswijze van de burgemeester een relatief klein onderdeel van de lokale democratie. Het probleem van de afhakende inwoners los je niet op met de burgemeester alleen. De burgemeester is bovendien al een van de weinige politieke 'instituten' met positieve waarderingscijfers. Dus waarom daaraan, als eerste, morrelen?

Quote Stemt een groep kiezers op een ander, dan kan dat de polarisa­tie binnen een gemeente vergroten Julien van Ostaaijen Als tweede is er bij voorstellen voor een verandering van de aanstellingswijze doorgaans weinig aandacht voor onbedoelde en negatieve neveneffecten. Veel voorstanders van een direct gekozen burgemeester menen dat een (formeel) door de Kroon benoemde burgemeester 'niet meer van deze tijd is' en dat de betrokkenheid van de lokale samenleving vergroot wordt door de meest bekende lokale bestuurder rechtstreeks door de bevolking te laten kiezen. Los van het feit of die verwachting waargemaakt gaat worden, was er in het verleden opvallend weinig aandacht voor de negatieve kanten van een direct gekozen burgemeester. Zo zullen niet alle inwoners zich door een direct gekozen burgemeester vertegenwoordigd voelen. Dat kan met name voor de groep kiezers gelden die op een andere kandidaat stemde. En dat kan de polarisatie binnen een gemeente vergroten. Ook kunnen kiezersvoorkeuren snel wijzigen. Een burgemeester kan zijn aanvankelijke maatschappelijke steun ook snel weer kwijtraken.

Onderzoek en voorbeelden uit het buitenland laten daarnaast zien dat een directe verkiezing bij inwoners hoge verwachtingen kan wekken die niet altijd waargemaakt (kunnen) worden. Ook kan een direct gekozen burgemeester mogelijk sneller in conflict komen met een eveneens direct gekozen gemeenteraad. Of deze negatieve effecten ook in Nederland zullen optreden, weten we niet. Het zou onderzocht moeten worden. En dan kan het best zo zijn dat de direct gekozen burgemeester een aanwinst is voor de lokale democratie, ik sluit dat zeker niet uit, maar zonder een dergelijk inzicht blijft dat eerder een hoop dan een verwachting.

Volledig scherm © ANP En als derde gebruiken politici voorstellen tot structuurwijzigingen om de echte problemen niet aan te pakken. Het invoeren van een nieuwe structuur is doorgaans eenvoudiger dan het bewerkstelligen van de meer noodzakelijke gedragsverandering bij politici en inwoners. Bij de Tweede Kamerverkiezingen stelden partijen verschillende veranderingen met betrekking tot de structuur van het lokaal bestuur voor. Zo wil D66 het lokaal belastinggebied vergroten, de VVD experimenten met tussentijdse verkiezingen mogelijk maken en verschillende partijen willen de aanstellingswijze van de burgemeester wijzigen. Dergelijke voorstellen zijn soms sympathiek, maar vaak ondoordacht; het tegendeel is althans niet te achterhalen. Bovenal wekken ze de indruk dat de lokale democratie niet functioneert, omdat er enkele institutionele wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

De bal ligt met andere woorden bij de wetgever. Het leidt tot het geloof dat als er maar eenmaal een gekozen burgemeester of een groter belastinggebied (of een van de andere voorstellen) wordt doorgevoerd, ook min of meer automatisch de betrokkenheid van inwoners bij het lokaal bestuur verbetert. Niets is minder waar. Toch blijven bestuurders zich aan die illusie vastklampen. Het verschuilen achter institutionele wensen richting de wetgever is immers ook een manier om zelf niets te hoeven doen.

Katalysator

De lokale democratie functioneert niet slecht, maar is vooral te verbeteren door het anders of beter functioneren van landelijke en lokale politici en een grotere betrokkenheid van inwoners. Systeemwijzigingen zijn daar in de praktijk slechts zelden een goede katalysator voor. Voor een betere democratie moeten politici en inwoners vooral zelf en met elkaar aan de slag.