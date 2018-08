'Waarom loopt Nederland achter met de statiegeldwetgeving?'

Statiegeld

Hoelang is Nederland al bezig om statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes te regelen om het zwerfafval terug te kunnen dringen? Dat had al lang geregeld moeten zijn. Waarom zijn ze in de omringende landen al verder hiermee en loopt Nederland nog achter? Zwerfafval is geen probleem van gisteren, maar veel langer spelend probleem, waar mensen zich aan storen en de regering doet niets. Het zou beter zijn dit probleem binnen de EU te regelen, zodat alle landen binnen de Europese Unie zich eraan moeten houden om op blikjes en plastic flesjes statiegeld te heffen. Zolang mensen hun afval in de berm blijven gooien en de regering niets doet, zal het zwerfafval alleen maar toenemen.

Rotmans

Het verhaal van hoogleraar Duurzaamheid Jan Rotmans in BN DeStem van 28 juli jl. laat veel vragen onbeantwoord. Hij begint met: ‘We moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen vanwege de CO2-emissie en de klimaatverandering die dat als gevolg heeft.’ Nu zal niemand ontkennen dat het klimaat verandert, zoals het dat al duizenden jaren doet. Of de huidige verandering voornamelijk komt door de mens en zijn handelen, of de zon, is een punt van discussie. Volgens Rotmans ben ik ‘buitengewoon dom’ als ik luister naar de klimatologen die zijn mening niet delen. Jammer, dat is een opmerking die een hoogleraar onwaardig is. Zijn oplossing: het stoppen met fossiele brandstoffen en overschakelen op elektriciteit, die we dan duurzaam moeten opwekken. Maar hoe dan? Bij de productie en de installatie van windmolens en zonnepanelen is juist zeer veel fossiele brandstof nodig. En zeker voor de donkere wintermaanden met regelmatig te weinig wind is er extra elektra nodig. En waar moet die vandaan komen? Als je dan ook nog alle huizen van het gas afsluit, en wij ons huis wil kunnen verwarmen, weet de hoogleraar dan zeker dat de benodigde extra elektriciteit niet een nog veel grotere CO2-emissie tot gevolg heeft als we afzien van kerncentrales? En zelfs als we heel Nederland volbouwen met windmolens en zonnepanelen, hebben we dan voldoende stroom? Dat betwijfel ik namelijk zeer.