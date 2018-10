Waarom het Twan Huys bij RTL Late Night maar niet wil lukken

Geef uw mening Ik bepaal zelf wel of ik rook of niet!

22 oktober Het kabinet wil alle rookruimten in de ban doen. Niet alleen in de horeca en in overheidsgebouwen, maar bedrijven mogen op termijn ook geen rookhok meer hebben waar werknemers kunnen roken. Dat is de inzet van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid bij het sluiten van een preventieakkoord tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.