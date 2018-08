'Vuilnismannen en -vrouwen verdienen ons respect en onze waardering'

Lezersbrieven BN DeStem van zaterdag 25 augustus 2018

Vuilophalers

In de serie Vuile Handen in BN DeStem van 16 augustus werd het beroep vuilnisman/vrouw onder de loep genomen. Een beroep dat veel meer inhoud heeft dan het samenvatten in het containerbegrip vuilnismannen. Een beroep dat laag staat in onze ‘status’ rat-race.

Toch is het een van de beroepen die een grote bijdrage levert aan onze leefbaarheid. Vuilnismannen en -vrouwen leveren elke dag een topprestatie. Denk eens aan de afstanden die ze moeten lopen, aan de gewichten van vuilniszak tot container die ze verwerken, aan het dagelijks moeten springen of rennen voor je leven om haastige automobilisten te ontwijken. En dat alles bij hitte, regen, wind, sneeuw en ijs.

Juist deze mensen verdienen ons respect en onze waardering. Zij verdienen de status van onmisbaar en zeer belangrijk. Laten we blij zijn dat er mensen zijn die dit werk met flair uitvoeren en ons verlossen van al ons afval.

Vaccinaties

Blijkbaar kan columnist Özcan Akyol moeilijk begrijpen dat er mensen zijn die vaccinaties – de werking alsmede de hoeveelheid ervan – in twijfel durven trekken. Zou het kunnen dat mensen oprecht bezorgd zijn over het bombardement aan verzwakte ziektekiemen welke over hun kinderen wordt uitgestort? Dat ernstige aandoeningen, gedragsstoornissen en voedselintoleranties toenemen en dat dit bijwerkingen kunnen zijn van onze losgeslagen westerse leefwijze en de ongebreidelde vaccinatiedrang die wordt ingegeven door de illusie van een ziektevrije wereld?

Het toedienen van cocktails begint al na zes weken en is soms volstrekt onlogisch. Zo worden meisjes ingeënt tegen de bof en jongens tegen rode hond. Waterpokken, hoe vaak komt het voor en hoe gevaarlijk is het? Je hoeft niet hoogopgeleid te zijn om in te zien dat de farmaceutische industrie hier een flinke vinger in de pap heeft. De angst voor (kinder-) ziekten is soms zwaar overdreven, wat niet wil zeggen dat deze ongegrond is.

De bijna hysterische reactie om niet ingeënte kinderen te weigeren op school of kinderdagverblijf is absurd. Als ouders van wel ingeënte kinderen overtuigd zijn van de veiligheid en goede werking van het vaccin, wat is dan het probleem? Vaccinatie verplichten? Nee! Met een dosis gezond verstand , goede (en geen eenzijdige ) voorlichting en informatie komt men al een heel eind.

André Nuijten, Breda

BPM

Ik schrok van het bericht dat per 1 september 2018 de BPM op auto’s wordt verhoogd. Gevolg is dat de autoverzekeringen ook (alweer) duurder worden. Het één slingert het andere aan. We lopen al uit de pas met omringende landen waar auto’s duizenden euro’s minder kosten. Het gegraai door de overheid moet eens stoppen.

Hoe? Heel simpel. In 2009 werd er, schrik niet, voor 12 miljard euro besteed aan integratie (huisvesting, uitkeringen enz). Hoeveel zou dat momenteel zijn? 24 miljard of nog meer? Daar kan dus behoorlijk wat vanaf. We kunnen niet voor de hele wereld zorgen. Ik zou bijna (!) willen zeggen, het eigen volk is nu aan de beurt.

Pensioenfondsen, banken en bedrijven zijn aan het bufferen ten koste van mensen onder het mom van ‘als er een volgende crisis komt, staan wij sterk’. Praktisch geen enkel EU-land is zo bezig in Europa. Nederland wil altijd roomser dan de Paus zijn. Als er een nieuwe economische crisis uitbreekt, kunnen wij weer dokken.

Rotmans

Het stuk van hoogleraar Jan Rotmans in BN DeStem van 28 juli getuigt van een ideologische verblindheid die zijn weerga niet kent. Zo wil hij dat elke woning naast zonnepanelen een windmolen op het dak heeft, een warmtepomp in de grond en een laadpaal voor een elektrische auto. Dit als systeem dat energie kan uitwisselen. Dat de energievoorziening hiervan uiterst grillig en onbetrouwbaar is (zon en wind!) schijnt hem niet te deren.

In brede wetenschapskringen wordt hij als een zonderling beschouwd, die zijn voeten afveegt aan natuurkundewetten (wet van Betz en de zogenoem-de ‘derdemachtswet’), welke aantonen dat windenergie volkomen ongeschikt is, zowel voor individuele als grootschalige opwekking. De lage energiedichtheid van wind geeft dit ook aan (3W per m2, zon ca 12W per m2).

Met de hete adem van Greenpeace, Milieudefensie en zijn eigen Urgenda in de nek laat hij zich voortjagen, een wetenschapper onwaardig. Als alle plannen zouden worden uitgevoerd kost dit de gemeenschap tenminste 1500 miljard euro, zo’n 3,5 maal de staatsschuld! Om dit te bereiken mag er volgens hem best een verlichte dictatuur komen. Hieruit blijkt dat idealisme ook gevaarlijke kanten kent.