‘Vreemd dat Akyol de politiek in Israël onbesproken laat in zijn column ‘Holocaust’’

Antisemitisme

Onder de kop Holocaust geeft Özcan Akyol in zijn column in BN DeStem van dinsdag 29 januari zijn afschuw weer over de groei van het antisemitisme in de huidige tijd. Hij stelt, dat niet alleen onder de moslims maar met de opmars van de altrightbeweging en aanverwanten en het internet, het aloude wantrouwen tegenover de Joden in de wereld weer toeneemt. Wat mij verbaast, is dat hij er in zijn column in slaagt de politiek van Israël onbesproken te laten, terwijl die politiek vooral de reden is dat de herinnering aan de afschuwelijke Holocaust alleen, niet langer volstaat om het groeiend antisemitisme de kop in te drukken.

J. Uijtdehaag, Rucphen

Negatief nieuws

Van Ad Horrevoets uit Made stond in BN DeStem van 30 januari een brief met als titel Negatief nieuws. Ik wil hem attenderen op www.worldsbestnews.nl waarvan journalisten die hun focus op slecht nieuws beu zijn, elke twee weken positief nieuws publiceren in de vorm van een nieuwsbrief per mail. Je kunt je gratis opgeven.

Handjeklap

Het is schandalig hoe er in Den Haag wordt omgegaan met handjeklap wat betreft het kinderpardon. Al jaren wordt er over gesproken dat het kinderpardon in ons land een schandvlek is op de politiek. Jaren procederen om een verblijfsvergunning, mede door toedoen van het korps advocaten dat er een boterham mee verdient. Jaren onzekerheid voor veel kinderen en hun familie. Waarom niet het vonnis van een rechter uitvoeren? De politiek toont zijn onkunde in plaats van zaken goed te regelen. En nu laten ze een spel van handjeklap zien met het nieuwe akkoord. Ik word hier misselijk van.

Jan Niehof, Etten-Leur

Zelf denken

Oproep aan de mensheid. Mogen we alstublieft zelf denken? Iedere dag horen we wat goed is of slecht en waar we ons aan moeten houden. Dat is vrijheidsberoving van denken en doen. Hier een goed advies: de grote stilte moest na langzaamaan maar komen, in plaats van alle kreten die de wereld slaakt. De grote stilte met zijn ademloze dromen die heel ons kleine gedoe ineens belachelijk maakt.

Annie Dirne-van Rooij, Roosendaal

Slordig

Helaas tref ik steeds meer journalistieke fouten in BN DeStem. Vandaag, dinsdag 29 januari, staat op de voorpagina een fout waarop ik wel moet reageren. En komen vier locaties voor traumahelikopters: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Volkel. Gaat er dan niemand denken: ‘Zou er in het noorden van het land geen standplaats zijn?’. Ik las uw voorpagina en kon dit niet geloven. Via Google wist ik binnen 2 seconden dat het Groningen in plaats van Utrecht moest zijn. Als een journalist denkt dat UMCG staat voor ‘Utrechts Medisch Centrum Geweldig’ of iets dergelijks, dan mag ik toch wel veronderstellen dat hij bij het schrijven van het artikel denkt: toch raar dat de vier noordelijke provincies verstoken zijn van snelle medische hulp? Zal UMCG misschien staan voor Universitair Medisch Centrum Groningen? Jammer dat deze vraag niet op kwam bij schrijver en/of eindredacteur.

Pensioen (1)

Het pensioen zou door een belastingmaatregel verbeterd worden. Wat is de praktijk? Pensioengerechtigden met een inkomen lager dan 20.143 euro gaan er op achteruit, doordat het belastingtarief voor deze groep verhoogd is (de grootste groep vermoed ik). Mensen met een inkomen hoger dan 20.142 euro gaan er door een belastingverlaging op vooruit. Weer zo’n asociale actie van dit kabinet onder leiding van goochelaar en misleider Rutte. Een klein deel van de pensioengerechtigden, de hoogstbetaalden, gaat er op vooruit, wat betaald wordt door de meerderheid, de laagstbetaalden. Dus zeker geen extraatje van dit kabinet Rutte.

Piet de Ronde, Oosterhout

Pensioen (2)

Hoezo rijke gepensioneerden?! Ik ben in 2006 gepensioneerd en mijn bruto pensioen is sindsdien gelijk gebleven. Als gevolg van belastingmaatregelen et cetera is mijn netto pensioen nu 4,9 procent minder dan in 2006. Als gevolg van inflatie is mijn pensioen met 21,1 procent verminderd. In totaal dus 26 procent koopkrachtverlies in 12 jaar tijd. Maar per januari is beloofd dat we er op vooruitgaan! Nee dus, ik houd wederom minder pen­sioengeld over. Daarbij is de ziektekostenpremie gestegen en het energievoorschot verhoogd.

Zolang deze regering halsstarrig blijft vasthouden aan de lage rekenrente, terwijl de meeste pensioenfondsen een hoger rendement halen, trekken gepensioneerden aan het kortste eind. Hoe lang kan dit doorgaan? Ook voor niet-gepensioneerden wordt de opbouw van hun pensioen geremd! Wie gelooft Den Haag nog?