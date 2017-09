'Vosjes afschieten? Vreselijk!'

In dienst

Ultra orthodoxe joden protesteren tegen uitspraak rechter. Zij willen en mogen niet in dienst. Dus wat doe je dan, dan protes-teer je. Helaas willen deze zelfde orthodoxen wel beschermd wor-den door het leger, waarin zij niet willen dienen. Hoe krom kan het zijn.

Of je nu een orthodoxe jood bent, een orthodoxe islam belij-der, of een orthodoxe christen: het orthodoxe is gewoon grieze-lig en zorgt voor veel narigheid in de wereld.

Henny Iseger, Breda

Vosjes

Mag ik even mijn woede uiten over het feit dat er jacht wordt gemaakt op vossen in het Markdal! Ik woon achter het Markdal ten zuiden van Breda, bij Ulvenhout, en heb gehoord dat iedereen in Ulvenhout er schande van spreekt.

Het is toch te vreselijk om over na te denken dat er mensen zijn die deze diertjes willen vermoorden. Iemand die op het idee komt, mag zich geen mens meer noemen. Een moeder vos met drie jongen wordt opgejaagd om gedood te worden. Vreselijk!

Regina Verschuur, Ulvenhout

Afvalscheiding

Als de afvalscheiding van plastic weinig tot niets oplevert en het teveel aan plastic toch nog wordt verbrand, wat heeft het dan voor zin om het restafval te scheiden van het plastic? Er zijn massaal in Nederland restafvalbakken in buurten weggezet, zodat daar het restafval in kan, terwijl dat dat eerst in de container bij de mensen thuis werd gedaan. En nu wordt het eerst door de burgers braaf gescheiden en de afvalverwerkingsfabriek gooit alles weer op de grote hoop in de verbrandingsoven. Hoezo geldverspilling?

Waarom blijven we niet gewoon het afval te scheiden zoals we dat al deden, totdat de fabrikanten hun verpakkingsmateriaal hebben aangepast en er minder gemaakt plastic wordt? En waarom wordt dit niet landelijk aangepakt, zodat er één lijn wordt getrokken en alle gemeentes zich daaraan moeten houden? Burgers betalen niet voor niets afvalheffing.