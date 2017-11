Voorwaarts met stapjes naar een beter klimaat

'Wat als de reden dat de meesten van ons niet in actie komen niet is dat we te zelfzuchtig zijn om ons zorgen te maken over een ogenschijnlijk abstract en ververwijderd probleem - maar dat we juist verlamd worden door hoeveel het ons wél kan schelen?', vraagt de Canadese publiciste Naomi Klein zich retorisch af. Dat is een verfrissend gezichtspunt in een debat dat vooral in termen van schuld en boete en hel en verdoemenis wordt gevoerd. Maar het legt ook de vinger op de zere plek: we missen handelingsperspectief als het gaat om het klimaatvraagstuk.

Het klimaatvraagstuk is zo groot en allesomvattend dat de enige taal die uitdrukking geeft aan ons gevoel van urgentie per definitie zwaar aangezet is. Het is vijf voor twaalf, of zelfs vijf over twaalf, en als we nu niet handelen, is het einde nabij! Hoe goed bedoeld dat vocabulaire ook is, het verlamt ons eerder dan dat het ons tot actie aanzet. Het lijkt immers onmogelijk het gevaar nog af te wenden. Maar het sluit ook slecht aan op onze belevingswereld: we merken hier nog relatief weinig van klimaatverandering, waardoor het verleidelijk is om onze ogen ervoor te sluiten en nog even van het leven te genieten zolang het duurt.

Behapbaar

Toch is dat niet terecht, want we hebben wel degelijk een enorm probleem met z'n allen. Ons gedrag in de afgelopen decennia heeft de temperatuur op aarde doen stijgen, waardoor ecosystemen van slag raken. Als we daarmee doorgaan, leidt dat tot een onomkeerbare situatie en een onleefbare wereld. Maar met die constatering alleen komen we er niet. Het klimaatvraagstuk verdient het om te worden teruggebracht tot behapbare proporties en te worden omgezet in beleid, met afrekenbare doelstellingen en concrete uitvoeringsplannen. En met een minister, gedeputeerden, wethouders en waterschapsbestuurders van klimaat die de voortgang in de gaten houden. Kortom, eigenlijk zoals we ieder maatschappelijk probleem bij de kop pakken.

Daarnaast zou het klimaatprobleem op eenzelfde wijze gebaat zijn bij de tucht van de markt. Want hoewel we aan alles wat denkbaar is een prijskaartje hangen, doen we dat vreemd genoeg niet bij onze meest waardevolle grondstoffen, namelijk schone lucht, schoon water en een schone bodem. Sterker nog: we doen het tegenovergestelde. Vliegtickets zijn niet belast met btw, op kerosine zit geen accijns, ons grondwater is bijna gratis op te pompen en onze bodem mag worden platgespoten met bestrijdingsmiddelen. Kortom: bedrijven en particulieren mogen onze lucht, water en bodem vervuilen om er zelf winst mee te maken, terwijl de rekening bij de samenleving wordt neergelegd in de vorm van milieuvervuiling en klimaatverandering. Dat moet echt anders.

Gelukkig zijn de eerste aanzetten van een koerswijziging zichtbaar. Er is een internationaal klimaatakkoord gesloten in Parijs dat tot doel heeft de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Er komt nu eindelijk een nationale klimaatwet die 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 voorschrijft. Er is een Brabantse Energie Alliantie opgericht die op provinciaal niveau heel concreet aan de slag gaat met het verduurzamen van onze energievoorziening. En onlangs stond in deze krant nog een opiniestuk van de wethouders van de vijf grote Brabantse steden waarin verschillende concrete klimaatmaatregelen op lokaal niveau werden voorgesteld. Ook bij bedrijven begint het besef door te dringen dat zij een rol kunnen en moeten spelen in het klimaatvraagstuk. Mensen als Bernice Notenboom, die de ceo's van grote bedrijven meenam naar de Noordpool, spelen daar een belangrijke rol in.

Maar laten we vooral u en mij niet vergeten. Wat kunnen wij zelf bijdragen aan het klimaatvraagstuk zonder verlamd te raken? Laten we ook dat tot behapbare proporties proberen terug te brengen door scherp te zijn op de klimaatkeuzes die wij als consument maken. Zit u al bij een groene energieleverancier of heeft u weleens nagedacht over zonnepanelen? Zit u bij een bank die zorgvuldig omspringt met het klimaat? Laat u als het even kan de auto staan of overweegt u een elektrische auto? Eet u al minder vlees en let u in de supermarkt op de klimaatimpact van de producten die u koopt? En laat u de vliegvakantie deze keer aan u voorbijgaan? Met relatief eenvoudige keuzes kunnen we met z'n allen een substantiële bijdrage leveren. Daar kunnen we morgen mee beginnen, want het is nog niet te laat.