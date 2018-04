Voorkom schade bij scheiden voor kinderen met juiste hulp

GASTOPINIEEr is landelijk de laatste tijd veel te doen over scheiden en deskundige hulp daarbij. De overheid moet de ogen eens openen voor de deskundigheid die al lang bestaat in Nederland.

door Anouk Thomas

Onlangs kwam het rapport ‘Scheiden..en de kinderen dan?’ uit van oud-minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin). Doel van dit rapport is met behulp van concrete actiepunten schade voor kinderen bij een scheiding te beperken. Het rapport is een vervolg op de Divorce Challenge.

Er wordt al jarenlang gesproken over een betere manier van scheiden, vooral ten behoeve van kinderen. Het lijkt echter dat Rouvoet over het hoofd ziet, dat er in ons land al veel deskundigheid op dit terrein is. Het is vooral van belang dat mensen de weg naar deze deskundigen beter kunnen vinden en dat er onderling meer wordt samengewerkt. Als je het rapport leest, voelt het alsof het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. En dat draagt niet bij aan een verbetering van de positie van het kind op korte termijn.

Quote Als echtelieden gaan scheiden, moeten zij weten waar zij terechtkunnen met vragen en zorgen Anouk Thomas Wij pleiten er al lang voor, dat aanstaande echtelieden allereerst meer bewust zouden moeten trouwen. Ze zouden de wijze waarop ze hun huwelijk vorm willen geven – nu en in de nabije toekomst – vooraf goed moeten bespreken met een deskundige en dit moeten laten vastleggen. Daarnaast zouden aanstaande papa’s en mama’s bewuster ouders moeten worden, bijvoorbeeld door samen een opvoedplan op te stellen of door een (verplichte) cursus te volgen over het ouderschap/pedagogie.

Voorlichting vanuit de landelijke overheid via televisie of internet, maar ook vanuit de gemeente is daarbij noodzakelijk. Een gesprek met een ervaren advocaat-scheidingsmediator kan van waarde zijn voor aanstaande echtelieden. Deze deskundige kan gebruikmaken van diens ervaring ‘aan de achterkant’ – als het misgaat en een scheiding volgt –, en bij het goed regelen ‘aan de voorkant’ – voordat mensen gaan trouwen of gaan samenwonen.

Het wetsvoorstel dat onlangs is ingediend, waarmee aanstaande echtelieden een gemeenschap van goederen kunnen aangaan via een ‘simpel’ briefje bij de gemeente, is in dit licht erg onverstandig en werkt op termijn problemen bij scheiding in de hand. Dit soort initiatieven rijmt niet met de zorg die de overheid tegelijkertijd uitspreekt over de negatieve gevolgen van een scheiding, in combinatie met kinderen.

Als het misgaat tussen echtelieden, is het van belang dat zij weten waar zij terechtkunnen met hun vragen en zorgen. Of een scheidingsloket van de overheid daartoe afdoende is, kun je je afvragen. Gekwalificeerde hulpverleners kunnen de kans op mogelijke schade verkleinen. Maar dan moeten mensen wel weten hoe ze bij die deskundigen terecht kunnen komen.

Hulp bieden bij scheiden en alles wat daarbij komt kijken, doe je als professioneel niet zomaar even. Daar moet je op toegelegd zijn, dat doe je met hart en ziel. Dergelijke deskundigen zijn er in Nederland, al lang. De tijd is rijp dat de consument die juiste hulp vindt, en weet waar de kwaliteit in is gelegen en hoe die te herkennen (keurmerk). Daar ligt een belangrijke taak voor de overheid. Maar die lijkt zelf niet voldoende te weten wat er in onze samenleving al aan expertise is in de vorm van deskundigen.

Quote De overheid zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren, door de kosten van een ad­vo­caat-schei­dings­me­di­a­tor fiscaal aftrekbaar te maken Anouk Thomas De overheid lijkt bovendien te vergeten dat een vechtscheiding, waar kinderen vaak veel schade van ondervinden, niet alleen of vooral ontstaat door onenigheid tussen partners over de zorg voor de kinderen.

In veel gevallen is de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden/de gemeenschap van goederen, de grote boosdoener. Net als het lastige onderwerp (partner-) alimentatie. Het is daarom noodzakelijk niet alleen te focussen op de kinderen, maar ook op de overige problemen. Dat vraagt van de deskundige veel kennis en vaardigheden. Met de mogelijke komst van de gezinsadvocaat, waarover de Orde van advocaten zich thans buigt, wordt die kwaliteit nog verder gegarandeerd.

De overheid zou daarnaast een belangrijke bijdrage kunnen leveren, door de kosten van een advocaat-scheidingsmediator fiscaal aftrekbaar te maken. Of de btw op deze diensten te verlagen. Zo komt deskundige begeleiding binnen ieders handbereik. En dat is hoe dan ook winst voor kinderen.