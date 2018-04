‘Voor trappers is het fietspad bedacht’

LezersreactiesEr kwamen veel reacties binnen op de oproep of supersnelle fietsen, ofwel speed pedelecs, thuis-horen op de rijbaan of het fietspad. Op die laatste, vinden de meesten, mits de bestuurder zijn of haar snelheid aanpast.

Aanpassen

Het is een slechte maatregel om met speed pedelecs op de rijbaan te fietsen, tussen auto’s en vrachtauto’s. Het zijn fietsen die kunnen tot 45 kilometer per uur (km/u), maar dat halen ze zelden tot nooit. En je hebt soms ook geen zin om zo hard te rijden, dan is het snelheidsverschil helemaal groot!

Ik zie het meer als een mentaliteitskwestie, en respect voor elkaar hebben in het verkeer. Je passeert geen andere fietser of verkeersdeelnemer met meer dan 40 km/u, maar mindert snelheid. Je fietst sneller waar het kan. In een Porsche rijdt de bestuurder toch ook niet overal 250 km/u, terwijl zo’n auto dat wel kan. Pas je gewoon aan andere weggebruikers, en overige omstandigheden in het verkeer aan!

Jac Raats, Bosschenhoofd

Gezond vervoer

Ik ben zelf in het bezit van een speed pedelec, waarmee ik op en neer fiets van Roosendaal naar Etten-Leur. De reden dat ik met de speed pedelec rijd, is dat ik ook op een gezonde manier wil deelnemen aan het verkeer. Ik fiets zelf meestal rond de 30 á 31 km/u en dat is een lekker tempo. Ook in de winter pak ik eigenlijk altijd de fiets. Omdat mijn gemiddelde snelheid veel lager ligt dan de maximale snelheid van de speed pedelec, is het voor mij levensgevaarlijk om tussen auto’s en vrachtverkeer te rijden.

Omdat bestuurders van een speed pedelec inderdaad verplicht zijn om op de openbare weg te fietsen, heb ik mijn kentekenplaat afgemonteerd. Het is geen doen om tussen dat snellere verkeer te moeten rijden. Ik gebruik wel een goedgekeurde helm, speciaal voor de speed pedelec. Deze is ook verplicht. Ook de wettelijke WA-verzekering is verplicht.

Als ik andere fietsers inhaal, houd ik er altijd rekening mee dat mensen kunnen schrikken. Daar-om rijd ik altijd rustig tijdens het passeren. Ik wil zelf ook vooral veilig fietsen en een bijdrage leveren aan het milieu. Ik moet er niet aan denken elke dag met de auto te moeten.

Quote Ik juich toe dat veel mensen de auto laten staan en in plaats daarvan de fiets, e-bike of speed pedelec nemen voor het woon-werkver­keer Anton Joosen Wilco van Oorschot, Roosendaal

Op het fietspad

De veiligheidsfactor ben je zelf! Of het nu een speed pedelec, een scooter, een motorfiets of een snelle auto is. Het voertuig is zo (on)veilig als de bestuurder die erin of erop zit. Ik juich toe dat veel mensen de auto laten staan en in plaats daarvan de fiets, e-bike of speed pedelec nemen voor het woon-werkverkeer. Laat de e-bikers, de speed pedeleccers en de gewone fietsers toch gewoon op het weggedeelte waar ze thuishoren: op het fietspad! Ze moeten namelijk allemaal trappen om vooruit te komen.

Maar denk eraan, geachte speed-pedeleccer: je kúnt 45 km/u, maar het hóeft niet. Je kunt ook 10 minuutjes eerder naar je werk vertrekken. Hoef je niet zo te haasten. En voor het overige: trap ze, werk ze, geniet ze en houd het veilig.

Anton Joosen, Hoeven

Overal een gevaar

Zowel op de weg als op het fietspad zijn die snelle fietsen een gevaar. Ik heb zelf een normale e-bike met ondersteuning, maar begrijp niet waarom je een fiets nodig hebt die 45 km/u gaat. Nog afgezien van de vraag of deze snelheidsduivels wel of niet op het fietspad horen, is er die andere oneindige discussie over scholieren. Die zijn ook een gevaar op het fietspad door met vier tot vijf personen naast elkaar te fietsen. Tijd dat daar ook eens wat aan gebeurt.

Quote Pas je snelheid aan in de stad en op drukke fietspaden Corry Jansen Martin Reuser, Breda

Rijles

De snelle fiets is een uitkomst voor veel mensen. Zelf ben ik er erg blij mee. Ze willen mensen uit de auto en op de fiets. Dat is prima, maar pas je snelheid aan in de stad en op drukke fietspaden. Woon je op een grote afstand van je werk, dan is de speed pedelec ideaal. Het zijn niet alleen de (snelle) e-bikes die gevaarlijk zijn op het fietspad, schoolgaande jeugd zou nog eens rijles op de fiets moeten krijgen...

Corry Jansen, Roosendaal

Te traag

Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde snelheid van een speed pedelec 32 km/u is, dus die bestuurders horen absoluut niet thuis tussen de auto’s. De gemiddelde snelheid op een racefiets ligt nog hoger.

Joop Neele, St. Philipsland

Risico’s

Speed pedelecs horen niet speciaal op de weg thuis, maar kunnen soms ook beter niet op het fietspad rijden. Een speed pedelec is anders dan een brommer, waarmee je op je gemak een snelheid van 45 km/u kunt halen. Als ik op mijn speed pedelec zo snel wil rijden, moet ik een grote inspanning leveren, waarbij ik zelf de motor ben. Ik krijg weliswaar ondersteuning, maar moet ook zelf hard trappen.

Binnen de bebouwde kom haal ik nooit 45 km/u op mijn speedbike, zo snel rijd ik alleen in de polder, op weg naar mijn werk. Daar is het stil op de wegen en kan ik de risico’s overzien. Binnen de bebouwde kom rij ik op diverse wegen liever op het fietspad, omdat ik daar veiliger rijd, zo’n 30 km/u. Dan is het verschil in snelheid met autoverkeer te groot. Vaak fiets ik op weg naar mijn werk als het druk is op de rijbaan. Maar als ik op mijn speedbike zit, zorg ik er toch voor dat er een auto minder rijdt op diezelfde weg.