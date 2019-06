‘Voor mij is Arnouts onbetwist de beste trainer’

Voetbalawards

De voetbalawards zijn door BN De Stem weer uitgereikt en u hebt terecht de mooiste prijzen aan Moerse Boys geschonken. Alleen vergeten jullie de titel beste trainer ook naar Moerse Boys te laten gaan, naar trainer Jurgen Arnouts. Bang dat Moerse Boys anders te veel prijzen zou pakken? Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts werkt met allemaal echte clubjongens, terwijl winnaar Van Poelje van Baronie alleen kan werken met gehaalde spelers. De kwaliteit die de eigen vereniging heeft geleverd, is door hem afgeserveerd. Duidelijker kan het niet als het hele tweede team, bestaande uit spelers die net 20 jaar oud zijn, besluit ergens anders te gaan voetballen. Nee, voor mij is onbetwist de beste trainer toch echt Jurgen Arnouts. Nu de promotie nog!

M. Meijer, Breda

5G

Zondag is het Vaderdag. Én Internationale Dag van de Elektrohypersensitiviteit. In diverse landen zijn hiervoor activiteiten, maar ik betwijfel of er in Nederland aandacht voor zal zijn. De meeste mensen weten niet wat het is. De mensen die het betreft zullen deze dag echter zien als erkenning van hun elektrogevoeligheid. De straling van zendmasten, wifi en smartphones, ofwel van draadloze communicatie, is schadelijk. Zeker nu 5G, de opvolger van 4G, eraan komt, is de verwachting dat meer mensen klachten zullen krijgen. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat kan niet wachten 5G op de Nederlandse markt te brengen. De internationale oproep om 5G te stoppen was vorige week al ruim 110.000 maal ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen. Keijzer slaat al die waarschuwingen in de wind. Waarschijnlijk debatteert de Tweede Kamer deze maand over 5G, maar alleen over veiligheid en spionage, niet over gezondheid. Wordt het tijd dat Keijzer aftreedt? Zodat haar functie vrijkomt voor iemand die zich wel in deze materie wil verdiepen? Iemand die niet de economische belangen laat prevaleren boven gezondheid van burgers...

Eke Vriens, Stichting StopUMTS

Lonen

De lonen gaan volgend jaar écht omhoog, zo voorspelt de Nederlandse Bank (DNB). Is dit niet enkel een zoethoudertje om het volk niet in opstand te laten komen? We hebben pas nog in het NOS Journaal kunnen zien dat zelfs mensen met een modaal inkomen in financiële problemen geraken. Al sinds de crisis van 2008 proberen werkgevers en overheid de lonen op de 0-lijn te houden. In de tussentijd zijn we wel 25 tot 30 procent inflatie verder. De laatste jaren gaat de economie als een speer, bedrijven verdienen bakken met geld, maar loonsverhoging wilde maar niet lukken. Nu de verhoging eindelijk in zicht komt, is de economie over haar hoogtepunt heen. Dus weer een reden om hardnekkig de 0-lijn vast te houden. In dit land is ieder overleg met werkgevers en overheid gedoemd te mislukken. Alleen platleggen met harde stakingen helpt nog een beetje. We gaan toch niet Frankrijk achterna, hoop ik.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Code oranje

Dit is geen weerswaarschuwing. En ook geen reactie op de stelling van de week. Dit is een loftuiting aan onze Nederlandse voetbalvrouwen. Een overwinning van het feminisme. Dit team wordt door NPO3 enthousiast gevolgd. Dit komt voort uit het plezier dat die meiden uitstralen. Dit vrouwentoernooi is een hype in de schrijvende en beeldende media. Het voetbal verdient aandacht bij mannelijke profs, die in een duel zelfs als ze niet geraakt worden nog schreeuwend van de ‘pijn’ het halve veld omrollen (Neymar!). Dit WK voor vrouwen vormt een voorbeeld voor meisjes die ook willen gaan voetballen. Kan dit alles leiden tot het omdopen van de wereldvoetbalbond van FIFA tot VIVA?! Dat onze Oranje Leeuwinnen maar mogen winnen!

Ton Schillemans, Breda

Asbestdaken

Nu de Eerste Kamer de Asbestdakenwet heeft afgewezen, is een onduidelijke situatie ontstaan. Worden asbestdaken wel of niet verboden? De staatssecretaris heeft aangekondigd dat ze zich beraadt. De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen vindt dat de meningen over het nut van een asbestdakenverbod momenteel ver uit elkaar liggen. Hebben de critici, die van mening zijn dat de gezondheidswinst van het verwijderen van asbestdaken minimaal is, gelijk, dan valt de basis onder het besluit van de regering weg. Maar daalt het aantal toekomstige overlijdensgevallen door sanering significant, dan is er alle reden het wetsvoorstel opnieuw in stelling te brengen. Reden genoeg voor onderzoek naar de vraag: hoeveel toekomstige sterfgevallen voorkomt een algemeen asbestdakenverbod? De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is tegen een wettelijk verbod, zolang er geen duidelijk antwoord komt op die vraag.

Rob Ekkers, Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen