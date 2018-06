Bezuinigingen

Op 24 november 2011 stond er in BN DeStem een stuk van mijn hand met als kop Bezuinigingen. Dat ging over het besluit van toenmalig kabinet Rutte om in 2012 te beginnen aan een grote bezuiningsronde van 18 miljard euro. Na een periode van drie jaar recessie geen stimuleringspakket, integendeel!

Ik schreef over de pure waanzin van het plan en dat het de gevolgen van de recessie alleen maar zou versnellen. En ja, in 2012 en 2013 steeg de werkeloosheid schrikbarend. En de gevolgen van de bezuinigingen zijn zichtbaar in het onderwijs, onze strijdkrachten zijn tot een belachelijk niveau gedevalueerd. De zorg is mede door de bezuinigingen onbetaalbaar geworden en het tekort aan personeel bij de politie maakt onze maatschappij er niet veiliger op. Bovendien heerst bij het personeel in deze sectoren onvrede over de beloning voor hun werk. Ook is er een achterstand in onderhoud van onze infrastructuur.

Volgens Rutte gaat het goed in Nederland, maar is dat echt zo? Een half miljoen mensen zit in de bijstand, 10 procent van onze inwoners leeft beneden de armoedegrens. Er is aangekondigd dat de huurtoeslag omlaag gaat en er een lagere maximumbijdrage voor ontvangers van hulp via de Wmo komt. Dat geeft een somber toekomstbeeld. Ik moet toch Thomas Piketty citeren: ‘Bij opeenhoping van vermogen bij een steeds kleiner bevolkingsdeel in onze eeuw, zal de tegenstelling tussen rijk en arm alleen maar toenemen.’

Bart Erades, Roosendaal

PostNL

Plotseling staan de kranten bol over het feit dat PostNL naar de filistijnen dreigt te gaan. Dat had ieder mens met gezond verstand jaren geleden al kunnen voorspellen. En nee, dat ligt niet alleen aan het internet. Heel veel ouderen sturen nog graag een brief of kaart en vragen aan de buren of de ‘echte post’ al geweest is als er alleen maar wat in de brievenbus ligt van Sand of Van Straaten. Maar hoewel Post-NL ziet dat het misgaat, nemen ze steeds maatregelen die een ontmoedigingsbeleid in de hand werken.

Een goed jaar geleden kon ik nog op vijf plaatsen op loopafstand in de buurt een brief posten, nu moet ik met de auto op zoek naar een brievenbus. Veel ouderen doen of kunnen dat niet en sturen dus niets meer per post. Ook de regering moet zich kapot schamen. Ouderen moeten thuis blijven wonen, en voelen zich eenzaam. En er gebeurt niets om deze ellende tegen te gaan.

Wijnanda Kamerbeek, Breda

Vluchtelingen

Italië is een prachtig land vol geschiedenis en cultuur, maar ze weigert vluchtelingen! Vluchtelingen zien er anders uit, ze spreken een andere taal, maar het zijn ook gewoon mensen! Mensen die willen ontsnappen aan de gruwelen waar vele anderen geen idee van hebben - gelukkig.

Italië had ongelijk om het schip met vluchtelingen te weigeren. En de ‘overwinningstweet’ van minister Matteo Salvini kon echt niet. Mensen moeten veilig kunnen zijn, zelfs als anderen daarvan hinder ondervinden. Spanje toonde een vriendelijker hart en een sterker karakter en hielp de ongelukkige zielen. Dit is slechts één voorbeeld van een probleem dat nog zal voortduren.

Australië, waar ik woon, heeft ook een slechte benadering van vluchtelingen, althans op politiek niveau. De oplossing ligt niet bij waar de mensen naartoe gaan, maar in de reden waarom ze hun eigen land ontvluchten. Als er vrede en welvaart was, zouden er weinig vluchtelingen zijn. Verwelkom de verlorenen en werk eraan het leven voor iedereen beter te maken.

Dennis Fitzgerald, Melbourne, Australia

Cyborgs

Ik heb genoten van jullie item over cyborgs onder ons. Maar, individuen die zich ‘aanpassen’ aan techniek – sorry – zijn naar mijn mening een beetje op het verkeerde spoor. Mijn mening: techniek moet het (gewone?) leven ondersteunen, niet andersom. In mijn geval, ik heb een vingerscanner op mijn voordeur. Valt hij dicht? Even met mijn vinger eroverheen en de deur gaat open. Mijn buren? De deur blijft dicht.

Mijn iPhone X? Kijk ernaar en hij is ontgrendeld, bankafschrift betaald. Dus de noodzaak om allerlei techniek in je lichaam te implanteren? Onzin. Zoals het zou moeten zijn.

Jan Baelemans, Breda

Trump en kinderen

Kabinet boos over scheiding stond dinsdag boven een heel kort stukje in deze krant. Kleine lettertjes over grote ellende. Steeds moet ik denken aan al die Jood-se kinderen die van hun ouders werden gescheiden tijdens WO II. Nog maar 75 jaar later gebeurt precies hetzelfde in Amerika. Toen riep men ‘Dit mag nooit meer gebeuren’, maar het verschil is niet zo groot. Toen hadden we Adolf en nu Donald!

Dit moet stoppen vóórdat het de spuigaten uitloopt. We moeten niet boos zijn, zoals ons kabinet, maar witheet! Op zo’n ‘wereldhervormer’ zit niet één verstandig mens te wachten.