'Voedselintolerantie of allergie komt niet door vaccinaties'

Quotes

Regelmatig word ik als lezer van BN DeStem 'getrakteerd' op quotes van bekende Nederlanders. Ik ervaar het meer als een manier van lastigvallen. Wat heb ik aan ontboezemingen zoals in het geval van Sylvie Meis, waarin ze ons laat weten dat ze vrijgezel is, volledig bezet is door haar werk en de resterende tijd besteedt aan haar zoon en familie? Geen breaking news zou ik zeggen en van nul waarde voor de lezer.

Beste redactie, bespaar ons dergelijke onzinnige bladvulling. Zoek citaten met inhoud en maak dáár een rubriekje van. Dat kost misschien meer tijd, maar dan heb je wél wat. Ik help jullie op weg met een uitspraak van Golda Meir: 'Wees niet zo nederig. Zo belangrijk ben je nu ook weer niet.'

Ingrid van den Bergh, Oosterhout

Vaccinaties

Hoewel ik niet denk dat je anti-vaccinatiemensen met ratio over de streep trekt, reageer ik toch op de brief van André Nuijten (BN DeStem, 25/8). Ik ben huisarts en later dermatoloog geweest en had dagelijks met allergie te maken. De denkfout van de heer Nuijten is dat hij meent dat voedselintolerantie, toegenomen allergie, enzovoorts te maken hebben met vaccinaties. Het is omgekeerd.

Omdat onze kinderen in een beschermde omgeving worden grootgebracht, missen ze de natuurlijke afweer die kinderen vroeger wel hadden. Juist door het contact met een minder frisse omgeving bouwden zij hun afweer op.

Dat werd duidelijk na de val van de Muur, toen de DDR openging. Wij artsen dachten dat daar veel astma en eczeem zou zijn door luchtvervuiling, maar het tegendeel bleek waar. Dat opende ons de ogen. Omdat kinderen nu minder natuurlijke weerstand hebben, moeten ze een handje geholpen worden met inentingen.

Volledig scherm © Herman Wouters/HH Han Rozemeijer, Roosendaal

Staande ovatie

De gastopinie van Thijs Bonger (Blijf ook eens zitten na een concert) is mij uit het hart gegrepen. Inderdaad, het kritiekloos opveren uit je stoel en deelnemen aan een staande ovatie na een concert of recital is een ritueel, waarover ernstig moet worden nagedacht. In onze regio vinden regelmatig kleinschalige concerten plaats. De charme van deze bijeenkomsten is de ambiance van een huiskamer, waarvan de intimiteit bijdraagt aan het luistergenot. Maar ook gebeurt het soms. Met een variatie op een bekend thema zou ik zeggen: geniet, maar klap met mate.

Ruud Vijn, Teteringen

Mammoetwet

Met belangstelling heb ik vandaag het artikel in BN DeStem gelezen over de invoering van de Mammoetwet in 1968. Ik mis helaas de vermelding van de MMS: de Middelbare Meisjes School. Een zeer brede opleiding waar menig meisje tot 1968 een diploma gehaald heeft, die voor hen veel deuren opende. Zelf onving ik in 1968 als laatste lichting voordat de Mammoetwet van kracht werd mijn MMS-diploma. Zowel tijdens mijn carrière als privé heb ik de breedte van deze opleiding ervaren. Dit brede onderwijstype heeft voor mij de kiem gelegd waarvan ik tot vandaag de dag de positieve vruchten pluk. Daarom wil ik de MMS als zeer waardevolle opleiding onder uw aandacht brengen.

Jacqueline Chamuleau, oud-leerling MMS Etten-Leur

NAC (1)

Volgens plv. hoofdredacteur Rolf Finders stopt BN DeStem niet te veel NAC in haar pagina's, want op de website van de krant staat NAC altijd in de top 5 van meest gelezen berichten. Vraag is dan hoeveel procent van de lezers de 'sectie sport' op de website bekijkt. Als dat maar 5 of 10 procent is, zegt die top 5-plaats niet zoveel. Bovendien kunnen het overwegend NAC-fans zijn die er op afstemmen. In dat geval zou de redactie de ingezonden brieven van lezers beter serieuzer kunnen nemen. Zij nemen niet voor niets de moeite in de pen te klimmen. Begrijp me goed, over NAC schrijven is prima, maar niet op deze overdreven manier. Je kunt het vergelijken met de 21 artikelen over de frikandel, dat was ook zwaar overdreven!

Volledig scherm Mounir El Allouchi van NAC. © Pro Shots Toine Rommers, Bosschenhoofd

NAC (2)

Rolf luister goed. Zonder Breda geen NAC maar zonder NAC zeker geen Breda. We horen bij elkaar we staan voor elkaar , we zijn één identiteit.

Ad Brenters, Breda

NAC (3)

Doet BN DeStem te veel aan NAC? U geeft zèlf het antwoord, meneer Finders, dat is niet juist. De lezers bepalen dat, niet u! Houd eens een enquête onder lezers, u zou versteld staan van de uitslag. Zou ook goed zijn voor de heer Blanco! Ik denk dat zelfs de èchte NAC-supporter niet zit te wachten op die dagelijkse onzin (lees: soap). Kunnen de verhalen over NAC niet alleen verschijnen in de editie Breda? Zou een goede oplossing zijn! Meneer Finders het antwoord op de vraag 'Doen wij te veel aan NAC?' moet zijn: ja! Veel te veel!