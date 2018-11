Voedsel in de schappen is niet vanzelfsprekend

door Ruud Gijsbers

Er was in de Oorlogswinter 1944/1945 vooral in het westen van ons land grote hongersnood. Duizenden mensen stierven, vele anderen trokken in oostelijke richting naar het platteland. Bij de boeren zou hopelijk nog wat te eten zijn.

Ik las een hartverscheurend verhaal over een dokter die de moeder van een ziek kind adviseerde: ,,Breng dat kind naar de boeren, anders overleeft hij het beslist niet.” Hartverwarmend als datzelfde kind hier later over schrijft. Begin 1945 werden meer dan 40.000 vermagerde westerse stadskinderen naar het platteland geëvacueerd waar ze in pleeggezinnen werden opgenomen.

Na de oorlog kondigde de regering aan dat er nooit meer honger geleden mag worden. Boeren werden gestimuleerd (veel) voedsel te produceren. Decennia later zijn de meeste mensen dit blijkbaar allemaal vergeten. Vanuit hetzelfde westen wordt alweer tientallen jaren een sfeer gecreëerd dat onze voedselproducenten er een grote zooi van maken. Ze – de boeren – zorgen nergens goed voor. De grond verarmen ze, ze verwaarlozen hun dieren, het milieu verslechtert zienderogen door de werkwijze van de boer, de volksgezondheid staat onder zware druk door het houden van dieren en bewerken van het land.

Agro-terrorisme

Ondertussen is men erin geslaagd deze antiboerenhouding verder te verspreiden over ons land. De hetze is zo ver opgelopen dat men van agro-terrorisme mag spreken. Er wordt bij regelmaat ingebroken bij veestallen, dieren worden gestolen onder het mom van bevrijden. De laatste jaren hoor je steeds meer over stalbranden.

Quote Mensen vertonen al gauw kuddege­drag als de voorlopers het maar hard genoeg en veel verkondi­gen Ruud Gijsbers Hebben die inbraken en branden met elkaar te maken? Gemanipuleerde filmpjes als zou de boer zijn dieren verwaarlozen, worden verspreid. Slachterijen worden belaagd en vrachtwagens in brand gestoken. Bij voerkuilen met veevoer wordt de afschermlaag stukgemaakt, gewas wat nog op het land staat, wordt vernield. Bij tuinders worden fruitbomen afgebroken, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Heel triest is dat een relatief kleine groep zijn wil opdringt aan heel de bevolking. En nog veel erger, dat diverse personen hierin meegaan zonder te beseffen waar het echt om gaat. Mensen vertonen al gauw kuddegedrag als de voorlopers het maar hard genoeg en veel verkondigen.

Bekende Nederlanders verdringen zich op televisie om te verkondigen dat ze geen vlees meer eten ten gunste van het klimaat, maar vervolgens vliegen ze elk jaar meerdere keren de wereld rond om een televisieprogramma te maken. Hypocriet?

Politici zijn heel goed in dat volggedrag. Wordt er ’s avonds in een of ander praatprogramma een onderwerp besproken, dan worden er daags nadien Kamervragen over gesteld. Naar mijn mening zijn het ook de politici die (in)direct debet zijn aan die anti-agrohouding.

Zonder inhoud

In plaats van agressie jegens voedselproducenten te veroordelen, gaan ze hierin mee. Als er een misstand wordt ontdekt in agro-Nederland, wordt het breed uitgemeten in de media. Politici hebben er direct een mening over, vaak zonder er inhoudelijk echt van op de hoogte te zijn. Ze struikelen over elkaar heen om zich te laten horen over de misstanden die later heel vaak blijken mee te vallen.

Quote De ‘dierenliefhebbers’ gaan steeds verder. Zie wat de zogenaamde Oostvaar­ders­plas­sen-sympathi­san­ten recent uithaalden Ruud Gijsbers Overheidsbestuurders leggen hun hoofd in de schoot van anti-agrarische groeperingen dat ten koste gaat van de voedselproducenten, en in een later stadium zeker ook de consumenten raakt.

Het zijn die personen, (politieke) partijen en groeperingen die de voedselproducenten van van alles en nog wat beschuldigen, blijkbaar overbodig vinden en deze sector daardoor vogelvrij hebben verklaard. Hierin zien anderen in onze samenleving weer een vrijbrief om de agrarische sector te terroriseren. De ‘dierenliefhebbers’ gaan hierin steeds verder. Zie wat de zogenaamde Oostvaardersplassen-sympathisanten recent uithaalden. Nu is het nog een verdacht (bom)pakketje wat nep blijkt te zijn. Als de overheid het maar blijft bedekken met de mantel der liefde, is het een kwestie van tijd dat men grover geweld gaat gebruiken om hun gelijk te halen. Men voelt zich immers gesteund.

Natuurlijk wil je het niet, maar heel soms denk ik wel eens: was er maar weer eens voedselschaarste, dan kregen de voedselproducenten weer de waardering die ze verdienen. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat u in levensmiddelenzaken en schappen van supers uw etenswaar kunt kopen, maar dat is het absoluut niet. Hier is heel veel arbeid aan voorafgegaan.

Geen controle

Nederland produceert het veiligste, gezondste en diervriendelijkste voedsel van de wereld. Koester dit en zorg dat u niet afhankelijk wordt van andere landen waarbij u totaal geen controle hebt op wat u aanschaft.

Laat u niet meeslepen. Schreeuwers hebben niet per definitie gelijk!