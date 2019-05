Vliegen voor een prikkie: van ‘ideaal’ tot ‘eens maar nooit weer’

Goed opletten

Wij vliegen meerdere malen per jaar op Faro voor een paar dagen Algarve in Portugal. We kiezen dan enkele reizen bij Transavia en Ryanair, puur voor de prijs. Enkel kleine handbagage - geen trolley - is ook bij Ryanair gratis. We zitten niet naast elkaar, maar kijken toch een filmpje of lezen een boek. Het is amusant om te zien hoe Ryanair zijn best doet extra geld te verdienen. Hoe panisch er gedaan wordt over de priority-lane: 'I want to see an open space between the two rowes before we start checking in...', waar-na iedereen in de verkeerde rij 40 euro moet bijlappen, omdat ze toch een rolkoffertje bij zich hebben. Daarna mogen de priority-vliegers als eerste naar buiten (ook als het regent), terwijl passagiers die goedkoper vliegen langer binnen staan... Wie zich goed voorbereidt, heeft geen bijkomende kosten.

Jan Goorden, Schijf

Grote jongens

Sinds een jaar of zes ga ik regelmatig naar Londen. Dat ging altijd makkelijk met de ochtendvlucht vanaf Eindhoven, met Ryanair. Inmiddels zijn die vluchten geschrapt en ben ik klaar met Ryan-air. De negatieve berichten over de personeelsomstandigheden en de uitgeknepen service helpen niet mij terug te winnen. Ik snap wel waarom budgetmaatschappijen met de prijzen stunten. Ze lijken op het oog de goedkoopste en dat trekt mensen. Inmiddels ben ik erachter dat grote jongens als KLM of British Airways vaak maar nét wat duurder zijn en dat zij geen extra kosten rekenen. Ik boek alleen nog bij een budgetvlieger als het echt niet anders kan of - want zo Nederlands ben ik wel - ze écht de goedkoopste zijn.

Anouck Broeders, Etten-Leur

Vlieg nú

Als liefhebber van voornamelijk verre reizen ben ik een beetje thuis in ticketprijzen. Ik laat mij niet afschrikken door een meerprijs die je bij je ticket moet betalen. Liefst zou ik zien dat er met de realistische all-inprijs geadverteerd wordt, maar ik weet inmiddels uit ervaring hoeveel ik er ongeveer bij moet optellen voor het comfort van ruimbagage en een zelfgekozen zitplaats.

Het is overigens aan de klimaathype te danken dat ik momenteel meer reisjes binnen Europa boek, want nú is het nog betaalbaar! Als die klimaatgekkies hun zin krijgen, wordt een leven met huiselijk comfort en reisplezier wellicht onbetaalbaar voor mensen met lage- of middeninkomens. Stel reiswensen dus niet uit. Vlieg nú, zolang het nog kan!

Regien Paassen, Putte

Trein als alternatief?

Wij vliegen elk jaar naar Malaga voor een korte vakantie. Diverse keren met Ryanair, maar dat doen we niet meer. De mentaliteit van deze maatschappij staat ons niet meer aan. Slecht voor het personeel, alles kost extra geld en je wordt als vee behandeld. Mede door opkomende vliegschaamte, wilden we het dit jaar eens per trein proberen. Zeker CO2-vriendelijker. Maar de prijs en het gemak? Die vielen tegen! Je kunt niet in één dag per trein van Breda naar Malaga reizen. Dus kozen we voor Madrid. Het uitzoeken en het reserveren van de reis kostte veel tijd en de reis bleek voor twee personen zeker 200 euro duurder dan een vlucht met KLM. Toen de reis: in Breda begon het al met een gestrande trein op het HSL-traject. In Parijs reed de metro het laatste stukje niet naar Gare de Lyon en de TGV naar Barcelona had 45 minuten vertraging, waardoor we de aansluiting naar Madrid bijna misliepen. Wat een stress! Budgetvliegen doen we niet meer, maar de spoorwegen moeten flink verbeteren om ons nog eens per trein naar Spanje te krijgen.

Jenk de Jong, Breda

Lekker goedkoop

Ik vlieg altijd met Ryanair, heb zelfs nog nooit met een andere maatschappij gevlogen. Ik vind het ideaal en lekker goedkoop.

Petra van der Werf, Etten-Leur

Alles is al duur

Waarom zouden vliegtickets voor ons niet goedkoop mogen zijn? We moeten niet altijd haantje de voorste willen zijn met milieuregels in ons landje, terwijl er elders op de wereld veel minder aandacht voor is. Het gaat om onze centen, we zijn hier met alles al zoveel procent duurder uit.

Dieselauto's die hier geweerd worden, zijn in Oost-Europa erg geliefd. De grootste landen in de wereld zoals de Verenigde Staten, Rusland, China en Brazilië moeten eerst het goede voorbeeld maar geven. Of zie landen in Afrika, daar doet niemand aan recycling en is het langs de wegen net een openbare stortplaats.

John van Tryp, Zundert

Extra doorberekend

Jaren geleden heb ik ooit eens met een prijsvechter gevlogen. Met Ryanair. Dat was eens maar nooit weer! Het was een spotgoedkoop aangeboden retourvlucht, maar wat er allemaal nog extra doorberekend werd: bagage, zitplaatsen naast elkaar, vage belastingen, boekingskosten... En dat tegen niet echt zuinige tarieven! Daarbij ook nog: te weinig beenruimte, chagrijnig personeel, veel té dure koffie, et cetera.

Al met al had ik voor dat geld ook een ticket bij een standaard vliegmaatschappij kunnen boeken. Dat doe ik sindsdien dus ook.