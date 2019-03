Vliegen voor de lol, dat moet minder

LezersreactiesDe een geniet van het gemak van kleinere, regionale vliegvelden, de ander ziet ze om milieu-belastende redenen liever krimpen of verdwijnen. Balanceren tussen goedkoop vliegen en een beter klimaat is lastig; onze lezers reageren verdeeld op kwestie over de regionale vliegvelden.

Vliegveld in zee

Waarom maken we het onszelf toch zo moeilijk? Vliegen word alleen maar grootser, iedereen wil overal naartoe. De overlast van geluid wordt echt niet minder. Ne- derland kan toch net als China een prachtig vliegveld bouwen in zee?

Henk Goeijers, Gilze

Wel uitbreiden

Ik vind dat kleine vliegvelden uitgebreid kunnen worden. Omwonenden klagen over laagvliegende toestellen, maar de nieuwe vliegtuigen hoor je bijna niet. En mensen blijven toch op vakantie gaan. Als iedereen naar Schiphol moet, krijg je daar meer overlast. En de low budget-maatschappijen komen daar niet, omdat de landingsrechten er te duur zijn. Belangrijk is wel dat vliegtuigen zo snel mogelijk op hoogte komen. Bij Lelystad kan dat niet, omdat ze daar boven bepaalde gemeenten niet mogen vliegen. Maar dat is toch geen reden om alle kleine vliegvelden uit te bannen.

Regina Verschuur, Ulvenhout

Stop die onzin

De regeringspartijen D66 en ChristenUnie moeten ophouden met die onzin. Eerst laten groeien en dan nu ineens willen afbreken Werknemers en reizigers te grazen nemen, noem ik dat.

Emil Bachet, Turnhout (B)

Vrije marktwerking

Laat de vrije marktwerking zijn werk doen op het gebied van het luchtverkeer. Het overlast die je ervaart, zijn de opbrengsten waard. Nog een tip voor mensen die afkeer hebben van fabrieken, treinen, snelwegen en vliegverkeer: Schaf een goede ezel aan en vertrek naar Nepal. Als je het paradijs wilt, heb geduld, God heeft goed nieuws.

Pim van Oosterhout, Roosendaal

Hogere vliegtaks

We willen voor idioot lage prijzen vliegen, maar zodra we met de gevolgen geconfronteerd worden, moet de rem erop. Ik ben groot voorstander van regionale vliegvelden, puur gebaseerd op gebruiksgemak. Het is dichterbij, je kun makkelijker parkeren en de wachttijden zijn vaak korter. Daarmee ontlast je ook Schiphol.

Maar waarom moet alles altijd groeien? Ik vind dat we wat moeten doen aan het feit dat vliegtickets zo goedkoop geworden zijn, dat de drempel om te vliegen te laag geworden is. Het is te gek voor woorden dat je voor een habbekrats vliegend heel Europa kunt bereiken, terwijl een treinticket Breda-Groningen het meervoudige kost? Een weekendje Barcelona is de gewoonste zaak van de wereld geworden. Daar doet de aangekondigde, belachelijk lage vliegtaks niets aan af. Een druppel op een gloeiende plaat. De oplossing naar mijn mening, is een veel hogere vliegtaks, wereldwijd. Hierdoor zal het aantal vliegbewegingen afnemen en dus ook de noodzaak voor uitbreiding van vliegvelden. Verder belasting op kerosine. De vervuiler betaalt. En betere infrastructuur op het spoor. Dit levert ook banen op en lijkt me gezien de toekomst veel beter.

Hans Posthumus, Klundert

VliegTUIG

Laatst zag ik een demonstrant met het bord vliegTUIG, doelend op al de mensen die tig keer op vakantie gaan vanwege de steeds goedkoper wordende vliegreizen. Soms lees je basisschoolonzin op demonstratiedoeken en -borden, maar deze keer was de mening veelzeggend en doeltreffend weergegeven. Leden van de Koninklijke familie mogen zich dit ook aantrekken. Regionale vliegvelden zijn milieu- en lawaaibelastend en daarom moeten we het bij de bestaande vlieghavens laten.

Rob van der Heijden, Breda

Groei beteugelen

Dankzij de budgetmaatschappijen zijn veel regionale luchthavens de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er is duidelijk sprake van een aanbod dat zijn eigen vraag creëert, want verre bestemmingen voor lage prijzen zijn verleidelijk voor de consument.

Met de huidige klimaatplannen die gaan zorgen voor een landschap gevuld vol windturbines en hoogspanningsleidingen, en dat burgers hoge kosten moeten maken voor warmtepompen en zonnepanelen, is het niet meer geloofwaardig de luchtvaart ongebreideld te laten groeien. Net zoals het kabinet onlangs aankondigde de industrie een CO2-heffing op te leggen om de lasten eerlijker te verdelen, zal het er niet aan ontkomen ook de luchtvaart beperkingen op te leggen. Het vliegverkeer van de luchthavens in Eindhoven en Rotterdam heeft slechts een gering zakelijk karakter. Daarom is het redelijk de groei ervan te beteugelen, ook om nog meer overlast voor omwonenden te voorkomen.

Marc Busio, Chaam

Vergroening nodig

Verstandige uitbreiding van enkele kleine vliegvelden moet kunnen. Maar goede spreiding is belangrijk. Tegelijkertijd is vergroening van de luchtvaart van belang. Rond luchthavens zijn genoeg daken en grasvelden waar koolzaad als groene brandstof gekweekt kan worden of waar een zonnecentrale kan komen. En als experts hun schouders eronder zetten, kan ook aan de luchtvaart zelf vast nog veel verduurzaamd worden, of winst worden behaald door aansluiting op HSL-treinnetwerken.